MUNDO Submarino do Titanic: sons de batida são ouvidos em área de busca, dizem relatórios dos EUA A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou, na madrugada desta quarta-feira, que as equipes de resgate detectaram "ruídos subaquáticos" na área de busca

A imprensa americana está divulgando a notícia de que equipes de busca ouviram sons de batidas, identificados na área de buscas ao submarino que desapareceu durante expedição ao Titanic.

A revista Rolling Stone foi a primeira a dar a notícia, na noite desta terça-feira, seguida pela CNN. Ambos citaram memorandos internos do governo dos EUA e relataram que, depois que dispositivos de sonar adicionais foram implantados, quatro horas depois, estrondos ainda foram ouvidos.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou, na madrugada desta quarta-feira, que as equipes de resgate detectaram "ruídos subaquáticos" na área de busca onde o submarino desapareceu, há dois dias.

"A aeronave P-3 canadense detectou ruídos debaixo d'água, na área de busca. Como resultado, as operações de ROV (Veículo Operado Remotamente, na sigla em inglês) foram realocadas na tentativa de explorar a fonte dos ruídos", disse o Primeiro Distrito da Guarda Costeira dos Estados Unidos, no Twitter.

As buscas pelo ROV "retornaram resultados negativos, mas continuam", acrescentou a divisão marítima militar.



Esperança

Richard Garriott, presidente do Explorers Club, emitiu uma declaração esperançosa sobre a missão de busca e resgate do submarino Titan:

"Há motivos para esperança, com base em dados de campo – entendemos que prováveis sinais de vida foram detectados no local. Acreditamos que [a Guarda Costeira dos EUA] está fazendo todo o possível com todos os recursos que tem", disse em uma postagem.

