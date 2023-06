Submarino nuclear da classe dos maiores já construídos é aposentado pelo governo russo

A- A+

O governo russo decidiu desativar o submarino nuclear Dmitry Donskoi, que faz parte da Akula, a maior classe de submarinos já construídos. A decisão, da Marinha russa, foi tomada por causa dos altos gastos de manutenção do submarino, que possui 175 metros de comprimento, maior que um campo de futebol

As informações do anúncio são da agência de notícias Tass, da Rússia. Segundo uma fonte ouvida pela agência, "o Dmitry Donskoi não poderia mais estar em serviço devido ao seu núcleo nuclear gasto". E a substituição do núcleo por uma nova unidade foi descartada por causa do alto custo.

O Dmitry Donskoi funcionou por 40 anos, mas nos últimos tempos serviu como plataforma de teste para os novos submarinos das classes Borei, Borei-A, Yasen e Yasen-M. Inicialmente, o submarino carregava mísseis intercontinentais (ICBMs), do sistema D-19, como seu armamento básico. Mas, em 2002, ele passou por uma atualização.

Líder de uma classe de seis pesados submarinos nucleares armados com mísseis, o Dmitry Donskoi foi desenvolvido pelo Rubin Central Design Bureau of Marine Engineering . Ele foi concluído em 29 de setembro de 1980 e entrou em serviço na Marinha em 29 de dezembro de 1981. Outros três submarinos da classe já foram descomissionados, enquanto o Arkhangelsk e o Severstal continuam à disposição.

Veja também

