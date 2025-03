Substituir a manteiga por alguns óleos vegetais pode reduzir risco de morte, diz estudo de Harvard

A- A+

Uma diferença fundamental entre manteiga e óleo vegetal são os tipos de ácidos graxos contidos neles. A manteiga é rica em ácidos graxos saturados, enquanto os óleos vegetais têm mais ácidos graxos insaturados.



Dito isso, pesquisadores do Mass General Brigham, da Harvard TH Chan School of Public Health e do Broad Institute do MIT e Harvard, revelaram que fazer uma troca simples entre os dois alimentos pode reduzir o risco de morte prematura.





Os pesquisadores examinaram dados de dieta e saúde de 200.000 pessoas acompanhadas por mais de 30 anos e descobriram que a maior ingestão de óleos vegetais, especialmente de soja, canola e azeite de oliva, estava associada a menor mortalidade total, por câncer e por doenças cardiovasculares, enquanto a ingestão de manteiga estava associada ao aumento do risco de mortalidade total e por câncer.

"O que é surpreendente é a magnitude da associação que encontramos — vimos um risco 17% menor de morte quando modelamos a troca de manteiga por óleos vegetais na dieta diária. Esse é um efeito muito grande na saúde", disse o autor principal do estudo, Yu Zhang, assistente de pesquisa na Channing Division of Network Medicine no Brigham and Women's Hospital.

A cada quatro anos, os participantes respondiam a perguntas sobre a frequência com que consumiam certos tipos de alimentos. A ingestão total de manteiga incluiu manteiga de mistura (manteiga e margarina), manteiga para barrar adicionada a alimentos e pão, e manteiga usada para assar e fritar em casa. A ingestão de óleos vegetais foi estimada com base no uso relatado em frituras, refogados, assados e molhos para salada.

Os pesquisadores descobriram que os participantes que comeram mais manteiga tiveram um risco 15% maior de morrer do que aqueles que comeram menos. Em contraste, aqueles que comeram mais óleos vegetais tiveram um risco 16% menor de morte do que aqueles que comeram menos.

"As pessoas podem querer considerar que uma simples troca alimentar — substituir manteiga por óleo de soja ou azeite de oliva — pode levar a benefícios significativos para a saúde a longo prazo", disse Daniel Wang professor assistente no Departamento de Nutrição da Harvard Chan School e membro associado do Broad Institute do MIT e Harvard.

Os cientistas também fizeram uma análise de substituição e descobriram que trocar 10 gramas de manteiga por dia (menos de uma colher de sopa) com calorias equivalentes de óleos vegetais poderia reduzir as mortes por câncer e a mortalidade geral em 17%.

O estudo, entretanto, tem uma limitação. Os participantes são principalmente profissionais de saúde, o que poderia não representar a população dos EUA como um todo. No futuro, os pesquisadores farão mais pesquisas para estudar o motivo pelo qual essa mudança alimentar tem um impacto tão grande.

