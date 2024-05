A- A+

SAÚDE Suco de aipo: os efeitos na prevenção da osteoporose e artrite da bebida verde Cru ou cozido, ele promove a secreção de saliva e sucos digestivos, além de ser um desintoxicante poderoso com a capacidade de proteger o fígado

Muitas ervas têm a capacidade de proteger o fígado. Depois do verão, não é uma má ideia pensar em uma solução que nos dê energia e nos ajude a eliminar as toxinas acumuladas. O fígado fez hora extra neste verão para separar o puro do impuro e, agora, ele merece uma retribuição.

O suco de aipo é um dos alimentos de cura mais surpreendentes. Os sucos de vegetais e frutas em geral têm muitos benefícios e, entre eles, o aipo tem muitas virtudes desintoxicantes significativas.

Por um lado, o aipo ajuda a eliminar as toxinas com melhores movimentos intestinais e apoia a função renal, garantindo a limpeza eficaz de todo o sistema digestivo. Mas ele também contribui para a hidratação total do corpo, outra forma de auxiliar o processo de desintoxicação.

O aipo também é um excelente aliado para a vida cotidiana, pois é um poderoso anti-inflamatório, contendo poliacetilenos e luteolina. Isso significa que beber um copo de suco de aipo por dia reduzirá o risco de osteoporose, artrite, condições autoimunes, problemas gastrointestinais e muitas outras doenças inflamatórias.

Um suco poderoso

O suco de aipo age como um laxante natural e alivia o desconforto da indigestão, o inchaço e elimina a azia. Além disso, o aipo é um importante alimento alcalino que limpa o corpo de toxinas e purifica o fígado, resultando em um suco calmante, que alivia o estresse e restaura o corpo e se torna necessário depois de dias de excesso de comida ou bebida.



Como cultivá-lo

O aipo pode ser cultivado em sombra parcial ou sol pleno. O solo deve ser fresco, úmido e profundo. É aconselhável adicionar adubo à base da planta para um crescimento saudável. Para comer em saladas, é melhor branquear os caules, o que pode ser feito cobrindo a base com papelão, palha ou juta para que não adquiram a cor verde.

O cultivo é muito simples: para saladas, a planta de aipo é cortada rente, enquanto para caldos as folhas podem ser separadas individualmente, conforme forem usadas.

