Suco de beterraba em jejum: quais são seus benefícios e quem não deve tomá-lo?

O suco de beterraba ganhou destaque nos últimos anos como uma opção natural com múltiplos benefícios para a saúde. Seu consumo em jejum, em especial, atraiu atenção por seus possíveis efeitos na pressão arterial, no metabolismo e no desempenho físico.

A beterraba — também conhecida como beterraba-doce — é uma raiz rica em nitratos, antioxidantes, minerais e vitaminas, que pode ser consumida de diferentes formas: cozida, crua ou em suco. Mas, o modo de preparo influencia sua composição nutricional.





Segundo dados do portal médico WebMD, uma xícara de beterraba crua contém aproximadamente 58 calorias e 13 gramas de carboidratos. Quando transformada em suco, o conteúdo calórico aumenta para 100 calorias e 25 gramas de carboidratos, devido à concentração e eliminação de fibras.

O suco é especialmente valorizado por sua alta concentração de nitratos naturais, compostos que se transformam em óxido nítrico no corpo, ajudando a dilatar os vasos sanguíneos e melhorar a circulação.

Principais benefícios para a saúde

Segundo o portal Healthline, os benefícios do suco de beterraba em jejum incluem:

Redução da pressão arterial;

Melhora da resistência física e da força muscular, especialmente em pessoas com insuficiência cardíaca;

Contribuição para o controle do peso e para a saúde do fígado;

Fornecimento de minerais essenciais como potássio, ferro, magnésio, zinco e selênio;

Efeito antioxidante e anti-inflamatório, com possível ação quimiopreventiva contra certos tipos de células cancerígenas;

Apoio ao sistema nervoso fetal, graças ao seu teor de folato, essencial durante a gravidez.

Precauções e contraindicações

Apesar de ser considerada uma bebida saudável, nem todos devem consumi-la sem restrições. Especialistas alertam que:

Pode causar "beeturia", uma mudança na cor da urina ou das fezes (avermelhadas), que é inofensiva, mas pode assustar;

Em pessoas com pressão arterial baixa, seu efeito vasodilatador pode representar um risco;

Os oxalatos presentes na beterraba aumentam o risco de formação de cálculos renais, por isso, quem tem histórico deve evitá-la ou consultar previamente um profissional de saúde.

Como aproveitar seus benefícios?

Para potencializar seus efeitos positivos:

Recomenda-se tomar uma xícara (200–250 ml) de suco de beterraba em jejum, sem açúcar nem aditivos;

Acompanhar o consumo com uma alimentação equilibrada e hábitos saudáveis;

Consultar um médico em caso de condições cardiovasculares, renais ou uso de medicamentos para pressão arterial.

