A- A+

ALIMENTAÇÃO Suco de chuchu da Jade Picon; conheça os benefícios e modo de preparo deste detox Bebida é presente na dieta da influenciadora digital e auxilia na manutenção do peso

Além dos seus trabalhos artísticos, a influenciadora digital, modelo e atriz Jade Picon é conhecida pela sua barriga tanquinho.



Assim, além de uma rotina intensa de treinos e muita disciplina, ela também possui uma dieta regrada com sucos detox sendo aliados na manutenção do físico.

Nas suas redes sociais, Jade compartilha a rotina com os seus seguidores e recentemente ela surgiu tomando um suco detox de chuchu que chamou atenção da web. Por isso, trouxemos para você quais são os benefícios da bebida e como prepará-la em casa.

Quais são os benefícios do suco de chuchu

O suco de chuchu pode ser um bom aliado para quem deseja perder peso ou fazer a manutenção dele, porque possui baixo teor calórico. Ainda é rico em vitaminas do complexo B e C, minerais como potássio, magnésio e ferro. Além de ser uma bebida cheia de fibras, contribuindo para uma melhor digestão.

Também são benefícios do suco de chuchu:

Melhor saciedade: o chuchu é rico em fibras e água, dois elementos que ajudam a trazer sensação de saciedade

Hidratação: como é rico em água, o chuchu é uma ótima opção para hidratação

Pressão arterial: o potássio encontrado nele auxilia na regulação dos níveis da pressão arterial

Antioxidante: como a bebida tem antioxidantes naturais, ela contribui para a prevenção do envelhecimento precoce

Combate a prisão de ventre: o chuchu é um dos alimentos que auxilia na formação do bolo fecal, o que ajuda no combate a prisão de ventre

Como preparar o suco de chuchu

Ingredientes

Um chuchu médio

500 ml de água ou água de coco

Limão, gengibre ou hortelã (opcional)

Adoçante ou mel a gosto (opcional)

Modo de preparo

O primeiro passo é lavar e descascar o chuchu em pedaços pequenos. Depois, você deve levar ao liquidificador e acrescentar água ou água de coco.



Também é possível acrescentar limão, gengibre ou hortelã. Bata os ingredientes ao mesmo tempo, até que esteja totalmente líquido.



Caso deseje uma textura mais suave, é preciso coar a bebida. Adoce de acordo com sua preferência e sirva gelado.

Veja também