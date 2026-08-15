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SAÚDE

Suco de fruta pode amenizar sinais de depressão? Estudo investiga possível relação

Pesquisa britânica acompanhou 42 adultos por quatro semanas

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Suco de fruta pode amenizar sinais de depressão? Estudo investiga possível relaçãoSuco de fruta pode amenizar sinais de depressão? Estudo investiga possível relação - Foto: Divulgação

Um estudo realizado no Reino Unido e publicado no British Journal of Nutrition associou o consumo diário de um copo de suco de fruta ou smoothie a menores índices de depressão. A pesquisa acompanhou, durante quatro semanas, 42 adultos que consumiam até duas porções de frutas e verduras por dia e avaliou mudanças na alimentação e no humor.

Os participantes foram divididos em três grupos. Um manteve a alimentação habitual, enquanto os outros receberam orientação para chegar à recomendação de cinco porções diárias de frutas e verduras.

Em um deles, a meta foi alcançada apenas com alimentos inteiros; no outro, o consumo também incluiu um copo diário de suco ou smoothie.

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Ao final do período, todos os grupos que aumentaram a ingestão de frutas e verduras apresentaram melhora na qualidade da alimentação. A redução nas pontuações de depressão, porém, foi observada apenas entre os participantes que incluíram a bebida, segundo questionários utilizados em pesquisas clínicas.

A diferença foi pequena, mas os pesquisadores consideraram que o resultado não parece ter ocorrido ao acaso. Os autores ressaltam, porém, que o trabalho envolveu poucos participantes e teve duração curta.

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