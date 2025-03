A- A+

SAÚDE Suco de fruta pode aumentar ou diminuir efeitos de medicamentos; entenda os riscos A gravidade da interação pode ser diferente dependendo do paciente, do medicamento utilizado e da quantidade de suco que é ingerido

Suco de toranja pode fazer parte de uma dieta saudável. A fruta tem vitamina C e potássio, nutrientes que seu corpo precisa para funcionar corretamente, porém, ela pode afetar a maneira como os medicamentos funcionam, e essa interação com alimentos e medicamentos pode ser uma preocupação.

A agência regulatória americana, FDA (Food And Drugs Administration) exigiu que alguns medicamentos prescritos e de venda livre geralmente tomados por via oral incluam advertências contra beber suco de toranja ou comer toranja enquanto estiver tomando o medicamento.





Medicamentos estatinas, por exemplo, usados para reduzir o colesterol, bem como fármacos que tratam pressão alta, ou aqueles usados contra rejeição de transplantes de órgãos, ansiolíticos, corticoides (que tratam a doença de Crohn ou a retocolite ulcerativa), podem ser um problema se ingeridos com o suco de toranja.

A gravidade da interação pode ser diferente dependendo do paciente, do medicamento utilizado e da quantidade de suco de toranja que é ingerido.

"O suco deixa mais medicamento entrar no sangue. Quando há muito medicamento no sangue, você pode ter mais efeitos colaterais", afirma Shiew Mei Huang do FDA.

Se beber muito suco de toranja enquanto toma certos medicamentos com estatina para reduzir o colesterol, muito do medicamento pode permanecer no seu corpo, aumentando o risco de danos ao fígado e aos músculos, o que pode levar à insuficiência renal.

Isso ocorre porque muitos medicamentos são decompostos (metabolizados) com a ajuda de uma enzima vital chamada CYP3A4 no intestino delgado. O suco de toranja pode bloquear a ação do CYP3A4 intestinal, então, em vez de ser metabolizado, mais medicamento entra no sangue e permanece no corpo por mais tempo.

A quantidade da enzima CYP3A4 no intestino varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm muita dessa enzima, e outras têm apenas um pouco. Então, o suco de toranja pode afetar as pessoas de forma diferente, mesmo quando elas tomam o mesmo medicamento.

Veja também