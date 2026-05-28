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SAÚDE Suco de goiaba pode ajudar a combater anemia em mulheres, aponta estudo Pesquisa publicada na revista BMJ Nutrition Prevention & Health indica que bebida rica em vitamina C potencializa absorção de ferro e pode aliviar sintomas ligados à deficiência nutricional comum entre mulheres

Cansaço constante, dificuldade de concentração, queda de cabelo e desânimo podem esconder um problema silencioso que afeta milhões de mulheres no mundo. Mas uma fruta bastante comum pode ajudar no combate à anemia por deficiência de ferro, segundo um estudo publicado nesta terça-feira (26) na revista BMJ Nutrition Prevention & Health.

Pesquisadores concluíram que o consumo regular de suco de goiaba pode aumentar os níveis de hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue, especialmente quando combinado à suplementação de ferro. A deficiência de ferro é considerada uma das principais causas de incapacidade entre mulheres em idade reprodutiva e, muitas vezes, os sintomas são confundidos com estresse, alterações hormonais ou depressão.

Segundo os autores, a goiaba se destaca por ser uma fonte acessível de vitamina C, nutriente essencial para melhorar a absorção do ferro presente em alimentos vegetais, como leguminosas, folhas verdes, sementes e nozes. A fruta contém cerca de quatro vezes mais vitamina C do que a laranja por 100 gramas, além de oferecer vitamina A, folato e pequenas quantidades de ferro.





Resultados mais expressivos em grávidas

A análise reuniu dados de 12 estudos com 235 adolescentes e mulheres, incluindo gestantes. Os pesquisadores identificaram um aumento médio de 1,71 g/dl nos níveis de hemoglobina após o consumo do suco. Entre grávidas, o ganho chegou a 1,84 g/dl. Já nos estudos que compararam apenas suplementos de ferro com a combinação de suplemento e suco de goiaba, os níveis foram, em média, 1,29 g/dl maiores no grupo que consumiu a bebida.

— Um aumento de 1 a 2 g/dl pode levar indivíduos de anemia leve ou moderada para categorias sem anemia, melhorando a fadiga, a função cognitiva e os resultados de produtividade — destacaram os pesquisadores.

Os autores defendem que o suco de goiaba seja incluído em programas de nutrição escolar e em cuidados pré-natais, especialmente em países de baixa e média renda, onde a anemia é mais frequente. Ainda assim, eles alertam que a bebida não deve substituir o tratamento convencional sem acompanhamento médico.

O estudo reconhece limitações importantes: todos os trabalhos analisados foram realizados na Indonésia, com diferenças nos métodos, nas doses utilizadas e no perfil das participantes. Por isso, especialistas afirmam que ainda são necessárias pesquisas mais amplas para definir a quantidade ideal e o tempo de consumo do suco.

A Dra. Susan Jain, especialista em deficiência de ferro que não participou da pesquisa, afirmou que os resultados reforçam o papel da vitamina C na absorção do mineral.

— O suco fresco de goiaba é uma das frutas mais ricas em vitamina C e pode ajudar a potencializar o aproveitamento do ferro vindo de fontes vegetais — disse.

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