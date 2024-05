A- A+

SAÚDE Suco de laranja: saiba qual é a melhor hora do dia para tomar e aproveitar os nutrientes Sem saber, você pode estar causando danos ao seu estômago consumindo essa bebida cítrica

A ingestão de sucos nem sempre é recomendada, pois é melhor optar por frutas inteiras, mas essa segue sendo uma ótima opção para aumentar o consumo de frutas, e o suco de laranja é um dos favoritos. No entanto, devido ao seu conteúdo cítrico, ele não é indicado a qualquer hora do dia.

O suco de laranja geralmente é consumido pela manhã, mas será que é o ideal? De acordo com o blog de saúde e fitness Faro de Vigo, incluí-lo pela manhã é o melhor, inclusive como uma opção muito mais saudável do que o café ou qualquer bebida energética, porque tem um índice glicêmico muito baixo, o que ajuda o corpo a começar o dia com energia.

As laranjas também são conhecidas por seu alto teor de vitamina C e, quando consumidas pela manhã, atuam como antioxidantes, melhoram a absorção de ferro e o processo de cicatrização de feridas. Além disso, ela contém ácido fólico, essencial para a regeneração dos tecidos e a formação de glóbulos vermelhos.

Muitas pessoas acreditam que, por causa dos ácidos, o suco de laranja é muito agressivo no café da manhã. Entretanto, ele ajuda a regular algumas funções do sistema digestivo e suas fibras facilitam o movimento intestinal para uma digestão adequada, podendo ajudar na perda de peso. O suco de laranja também ajuda a reduzir o colesterol e a limpar as artérias.





Recomendações para o consumo de suco de laranja

Se você já está convencido de todos os benefícios que o suco de laranja pode trazer ao seu corpo e deseja incluí-lo em sua dieta, principalmente no café da manhã, leve em consideração as seguintes recomendações de especialistas:

Não exceda a quantidade recomendada, o máximo é um copo por dia, devido ao alto teor de açúcar;

É melhor optar por versões 100% naturais;

Não remova a polpa, pois ela contém a maior parte das fibras;

Se você pretende comprar versões comerciais, procure aquelas sem adição de açúcar e com outros nutrientes, como o cálcio.

