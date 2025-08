Suco é capaz de proteger a visão, a pele, a saúde cardiovascular e é repleto de antioxidantes

A- A+

Uma maneira simples de incluir frutas e verduras na sua dieta é aproveitá-las em sucos. Embora os mais populares costumem ser o verde, o antigripal ou o clássico de laranja, o de cenoura também oferece múltiplos benefícios.

A Fundação Espanhola de Nutrição (FEN) indica que a parte que normalmente consumimos da cenoura – originária da Eurásia e do norte da África – é a raiz. Ela se caracteriza por sua cor alaranjada e por acumular os nutrientes necessários para sustentar a parte aérea da planta, que pode alcançar até 1,5 metro de altura.

A organização destaca que a hortaliça possui uma alta concentração de vitamina A e carotenoides. Aproximadamente, uma cenoura de tamanho médio pode cobrir até 89% das necessidades diárias desse nutriente em homens (entre 20 e 39 anos) e até 112% em mulheres da mesma faixa etária.

Além disso, fornece uma quantidade significativa de carboidratos, vitamina C e vitamina B6, assim como pequenas quantidades de minerais como ferro, iodo e potássio. Segundo a tabela nutricional da FEN, 100 gramas de cenoura contêm 40 kcal, 2,9 g de fibra e 0,9 g de proteína.

Ainda que se recomende consumir frutas e verduras inteiras para preservar o maior nível de seus nutrientes, especialmente a fibra, consumi-las em sucos pode ser um bom passo para quem não está acostumado ao seu sabor.

E de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, especificamente, 250 ml de suco de cenoura contêm:

94,4 kcal

210 g de água

2,24 g de proteína

0,354 g de gordura

1,89 g de fibra

9,23 g de açúcares



Embora ao bater a cenoura alguns nutrientes diminuam, essa bebida conserva suas vitaminas e minerais. Ao mesmo tempo, fornece compostos antioxidantes como a luteína e a zeaxantina, conhecidos por sua capacidade de combater os radicais livres, relacionados a doenças degenerativas e certos tipos de câncer.

Quais são os benefícios de tomar suco de cenoura?

Um estudo realizado pelo Departamento de Ciências Humanas da Universidade Texas A&M–Kingsville, publicado na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, analisou se o consumo de suco de cenoura fresco influencia o estado antioxidante e os marcadores de risco cardiovascular em adultos, obtendo resultados positivos.

Essa pesquisa concluiu que beber diariamente 250 ml pode melhorar as defesas antioxidantes do corpo, ajudando a proteger as células dos danos oxidativos, sem afetar os níveis de colesterol nem os triglicerídeos no sangue.

Ainda que os autores do estudo apontem que manter uma alimentação equilibrada seja fundamental para obter melhores resultados, incluir esse suco é uma excelente alternativa para preservar a saúde:

Por exemplo, por ser rico em betacaroteno, um tipo de carotenoide, pode ajudar a reduzir a inflamação do fígado e favorecer a saúde hepática.

De acordo com o site especializado em nutrição Healthline, seu alto teor de água (cerca de 90%) e seu fornecimento de potássio (um eletrólito essencial) o tornam uma bebida ideal para manter-se hidratado, especialmente após o exercício ou em climas quentes.

Melhora a saúde visual, graças ao seu conteúdo de vitamina A, betacaroteno e luteína.

Protege contra certos tipos de câncer, devido a compostos como o poliacetileno e os carotenoides.

Favorece a saúde cardiovascular, já que o potássio e os antioxidantes podem ajudar a reduzir a pressão arterial e o risco de acidentes vasculares cerebrais.

Cuida da pele porque o betacaroteno atua como uma proteção natural contra os raios UV, enquanto a vitamina C contribui para a reparação e regeneração da pele.

O suco de cenoura não é apenas refrescante e fácil de preparar, mas também está repleto de benefícios que nutrem o corpo de dentro para fora.

