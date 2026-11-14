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oriente médio Sudão do Sul adia para fevereiro as primeiras eleições nacionais Votação estava prevista para dezembro; novo calendário foi divulgado pela Comissão Eleitoral

O Sudão do Sul, país mais jovem do mundo, adiou, neste sábado (14), as primeiras eleições nacionais de dezembro para fevereiro do território, em meio a crescentes disputas étnicas e políticas.

As eleições presidenciais e legislativas estavam previstas para 22 de dezembro, após vários adiamentos. A ONU advertiu que organizar a votação poderia desencadear um conflito generalizado.

A Comissão Eleitoral publicou um novo calendário nas redes sociais, que marca a eleição para 11 de fevereiro e o anúncio dos resultados quatro dias depois.

O secretário-geral do órgão, Ahon Malu Lueth, confirmou a mudança à AFP, mas não explicou os motivos ou revelou detalhes.

Nos últimos meses, as forças governamentais do presidente Salva Kiir e os seguidores do ex-vice-presidente detido Riek Machar protagonizaram confrontos mortais cada vez mais intensos.

O Sudão do Sul se tornou independente do Sudão em 2011, mas as forças de Kiir e Machar travaram uma guerra civil entre 2013 e 2018 que deixou ao menos 400.000 mortos.

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