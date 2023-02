Sudão e Israel concordam em avançar para normalização de relações

Sudão e Israel chegaram a um acordo, nesta quinta-feira (2), para avançar rumo à normalização de suas relações, informaram autoridades dos dois países, durante uma visita do responsável pela diplomacia israelense, Eli Cohen, a Cartum.

Cohen foi recebido pelo general Abdel Fattah al-Burhan, que governa o Sudão desde o golpe de Estado de 2021. Trata-se da primeira visita de um ministro das Relações Exteriores israelense ao país de maioria muçulmana.

Pouco depois, Cohen indicou que os dois países planejam assinar um "tratado de paz".

"Estou feliz de anunciar que, durante a visita, concordamos em assinar um tratado de paz" assim que for estabelecido um governo civil no Sudão, declarou o ministro israelense ao chegar no aeroporto internacional de Tel Aviv.