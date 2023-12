A- A+

Suécia disponibiliza telefone para consultas existenciais com caçador da Tanzânia O homem do grupo hadza, do norte da Tanzânia, responderá do alto de uma montanha

Um museu do sudoeste da Suécia disponibilizou ao público consultas por telefone com um caçador hadza da Tanzânia, que responde perguntas existenciais como a angústia pelas guerras no mundo e o medo da morte. A linha telefônica, chamada "linha existencial", foi ativada nesta quarta-feira (13), e estará ativa até o fim do ano diariamente entre as 11h e as 14h, informou à AFP Linda Karlsson, porta-voz do Museu da Cultura Mundial (Världskulturmuseet), em Gotemburgo.

Quem responderá as perguntas será Bagayo, um caçador hadza do norte da Tanzânia, que "nesse horário irá a uma montanha, onde poderá acessar a rede para entrar em contato com quem tiver perguntas existenciais", acrescentou. Para poder participar, é preciso agendar a consulta com antecedência.

"Trabalho com os hadza desde 2011. Fazem parte da minha rede de contatos, que abro para o público sueco" disse Thea Skaanes, que concebeu a ideia e é a curadora do projeto.

Os hadza são um grupo de caçadores-coletores, formado por cerca de mil pessoas do norte da Tanzânia e são estudados por pesquisadores em antropologia, psicologia e biologia, que buscam compreender o Homo Sapiens, informou Skaanes, antropóloga da universidade de Aarhus, na Dinamarca.

As consultas por telefone sobre temas existenciais têm como público-alvo pessoas com idades entre 14 e 25 anos, uma faixa etária que costuma se fazer este tipo de perguntas, destacou Skaanes.

