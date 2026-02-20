Suécia instalará sistema de alerta em celulares em caso de ataque aéreo

A- A+

ALERTA

A Suécia instalará este ano um sistema de alerta nos celulares para avisar a população em caso de ataques aéreos em tempos de guerra, inspirado em um sistema semelhante usado na Ucrânia, anunciou a agência responsável nesta sexta-feira (20).

A Suécia já possui um sistema de alerta externo composto por cerca de 4.500 sirenes instaladas em telhados e outros prédios altos.

"Com base na experiência que observamos na Ucrânia, descobrimos que o inimigo, neste caso a Rússia, destruiria nosso sistema de alerta externo", disse à AFP Henrik Larsson, chefe do departamento de proteção populacional da Agência de Defesa Civil e Resiliência.

Este novo sistema, chamado SE Alert, complementaria o já existente.

Em caso de ataque aéreo, os celulares conectados à rede de telecomunicações sueca transmitirão automaticamente alertas de voz e alarmes, além de vibrarem, explicou.

Este sistema, que será implantado em cerca de seis meses, também poderá ser usado para enviar alertas em caso de uma grande crise em tempos de paz, como acidentes nucleares ou químicos.

A agência também trabalha com o Exército sueco para desenvolver um aplicativo que facilitará aos cidadãos fotografar drones e denunciá-los às autoridades, disse Larsson.

