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Europa

Suécia vota em eleições acirradas com extrema direita em busca do governo

Seções eleitorais abriram às 8h00 (03h00 no horário de Brasília) e devem fechar às 20h00 (15h00 em Brasília)

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Eleições da Suécia ocorrem neste domingo (13)Eleições da Suécia ocorrem neste domingo (13) - Foto: Jonathan Nackstrand/AFP

A Suécia vota, neste domingo (13), em eleições gerais acirradas, nas quais a extrema direita espera entrar no governo pela primeira vez, enquanto a oposição de esquerda anseia por retomar o poder.

O primeiro-ministro conservador, Ulf Kristersson, disse à AFP que está otimista de que sua aliança de quatro partidos de direita, que inclui o partido de extrema direita Democratas Suecos, sairá vitoriosa.

O político, de 62 anos, prometeu cargos no gabinete pela primeira vez aos Democratas Suecos, outrora criticados por sua postura anti-imigração, caso seu bloco vença neste domingo.

"Acho que há um entusiasmo genuíno de que podemos continuar nosso importante trabalho", disse Kristersson após votar em seu município natal, Strängnäs.

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Por muito tempo, as pesquisas mostraram uma vantagem confortável para os quatro partidos de oposição de esquerda, liderados pela líder social-democrata de centro-esquerda, Magdalena Andersson.

No entanto, nos últimos dias da campanha, a diferença diminuiu, chegando a um empate técnico.

"Agora cabe ao povo sueco decidir qual rumo nosso país deve tomar", disse Andersson a repórteres após votar em sua cidade natal, Nacka.

As seções eleitorais abriram às 8h00 (03h00 no horário de Brasília) e devem fechar às 20h00 (15h00 em Brasília), quando serão divulgados os primeiros resultados das pesquisas de boca de urna.

Cerca de oito milhões de pessoas estão aptas a votar nesta eleição, em um país de 10,6 milhões de habitantes, onde a participação eleitoral normalmente ultrapassa 80%.

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