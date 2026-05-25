A- A+

AUTISMO Suga, do BTS, vira coautor de manual após criar programa de musicoterapia para crianças com autismo MIND Program foi desenvolvido com especialista em psiquiatria pediátrica e é aplicado em hospital na Coreia do Sul. Artista ainda doou R$ 15 milhões para viabilizá-lo

O rapper e produtor sul-coreano Suga, integrante do fenômeno mundial BTS, decidiu decidiu levar a música para fora dos palcos com o propósito direto de ajudar pessoas.

O artista investiu 5 bilhões de won (cerca de R$ 15 milhões) de recursos próprios para viabilizar o desenvolvimento e a manutenção do MIND Program (sigla para Music, Interaction, Network and Diversity). Esse projeto é voltado para o tratamento de musicoterapia de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em funcionamento desde setembro de 2025, a iniciativa foi estruturada dentro do Centro de Tratamento Min Yoongi, batizado com o nome de registro do músico.

E espaço se tornou uma unidade de referência e foi construído no prestigiado Hospital Yonsei Severance, no distrito de Seodaemun, em Seul, Coreia do Sul. Esse trabalho se deu a partir do alinhamento entre o cantor e a especialista em psiquiatria pediátrica Cheon Geun-ah.

Rigor metodológico e coautoria

Longe de ser apenas um contribuidor financeiro, Suga participou ativamente das etapas de desenvolvimento do projeto. Nos finais de semana, o astro esteve presente em sessões piloto, ministrando aulas de instrumentos, além de acompanhar de perto as respostas comportamentais dos jovens à terapia musical. Essas ações ocorreram no ano passado, no período de março a junho.

A colaboração com Cheon Geun-ah começou meses antes, no final de 2024, a partir de discussões sobre as lacunas nos sistemas de tratamento existentes para crianças com condições do desenvolvimento, destacou a Rolling Stone Brasil.

O envolvimento direto do artista também chegou ao campo acadêmico. Em março deste ano, foi publicado o manual técnico oficial do MIND Program, documento que lista formalmente Suga como coautor da pesquisa ao lado da professora Cheon Geun-ah e da equipe médica do Hospital Severance.

O material detalha a metodologia clínica do tratamento, estruturado em 12 sessões progressivas que utilizam estímulos musicais para desenvolver habilidades sociais e comunicativas. O manual ainda serve de diretriz científica para que o modelo possa ser futuramente expandido e replicado por outras instituições de saúde ao redor do mundo.

Integração clínica e inclusão no palco

A equipe enfatiza que o método foi desenhado para atuar de forma complementar, integrando-se às terapias comportamentais, clínicas e psicológicas tradicionais que os jovens já realizam, sem substituí-las.

Para além do ambiente clínico, o projeto já colhe resultados públicos na promoção da inclusão social e no acolhimento familiar. Recentemente, o centro promoveu o seu primeiro concerto beneficente, intitulado Shining MINDs, realizado na Universidade Yonsei. No evento, os jovens atendidos pelo programa subiram ao palco para se apresentar ao vivo ao lado da SUGA Crew, a banda oficial de instrumentistas que acompanhou o rapper em sua última turnê, a Agust D Tour D-DAY.

Veja também