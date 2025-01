A- A+

NEGOCIAÇÕES Suíça encerrará bloqueio a negociações de ações do país em bolsas da UE em maio Medida facilita fusões entre empresas suíças e de países da UE

O Conselho Federal da Suíça anunciou nesta quarta-feira, 29, que removerá a União Europeia (UE) da lista de jurisdições afetadas pela medida de proteção da infraestrutura da Bolsa de Valores do país a partir de 1º de maio.

Na prática, a medida encerrará o bloqueio de negociação de ações suíças em bolsas da UE, o que facilita fusões entre empresas da Suíça e de países da UE.

Em comunicado, o governo da Suíça aponta que a manutenção da restrição poderia impactar negativamente empresas do país, "por exemplo, no contexto de fusões com empresas da UE". Assim, a remoção da União Europeia da lista de bloqueios foi considerada a melhor opção, segundo o documento.

O governo suíço explicou que os bloqueios de negociação de ações suíças em bolsas da Europa foram adotados em 2019 em resposta à decisão da UE de não reconhecer as regras do mercado de ações da Suíça como equivalentes às suas.

Segundo o comunicado, o objetivo era "proteger temporariamente a infraestrutura da bolsa do país" e garantir que empresas europeias continuassem negociando ações de companhias suíças em mercados locais.

O comunicado destaca que a situação mudou em 2024, quando a UE alterou a antiga regra que impedia a negociação de ações suíças em suas bolsas.

Com isso, o Conselho Federal afirma que "a negociação de ações suíças nas bolsas da Suíça deixou de ser prejudicada pela legislação da UE", permitindo uma revisão da medida e revogação de bloqueios.

