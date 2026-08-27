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Suíça pretende criar batalhão de drones até 2028

O governo suíço informou que detectou um aumento no número de voos de drones sobre a infraestrutura militar. O primeiro sistema de defesa antidrone do país já foi implantado

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Nos últimos anos, os drones se tornaram cada vez mais comuns em conflitosNos últimos anos, os drones se tornaram cada vez mais comuns em conflitos - Foto: Reprodução: AeroVironment

A Suíça anunciou nesta quinta-feira (27) que pretende criar um batalhão militar de drones, em meio à tendência de rearmamento na Europa.

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"A partir de 2028, o Exército vai enviar seu próprio batalhão de drones para trabalhos de reconhecimento, operações e defesa", informou o Ministério da Defesa suíço. O batalhão será apoiado por um programa especializado de recrutamento e formação.

O ministério apresentou planos para montar um centro civil e militar dedicado a drones e robótica, composto por um polo tecnológico e um comando militar, e ressaltou que os drones, a defesa antidrone e a robótica são hoje uma "prioridade estratégica" para o país.

Nos últimos anos, os drones se tornaram cada vez mais comuns em conflitos. Eles costumam ser usados para vigilância e coleta de informações, mas também para atacar posições inimigas, frequentemente com o auxílio da inteligência artificial.

O governo suíço informou que detectou um aumento no número de voos de drones sobre a infraestrutura militar. O primeiro sistema de defesa antidrone do país já foi implantado.

A posição tradicional da Suíça é de neutralidade bem-armada, e o serviço militar é obrigatório para os homens no país.

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