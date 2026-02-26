A- A+

INTERNACIONAL Suíça recebe denúncia contra vice-chanceler do Irã por crimes contra a humanidade Denúncia observa que o atual vice-ministro das Relações Exteriores do Irã ocupava um cargo de alto escalão no Judiciário em 2022, quando uma onda de protestos eclodiu no Irã após a morte de Mahsa Amini, que faleceu sob custódia policial

Um cidadão suíço-iraniano apresentou uma denúncia à Justiça suíça contra o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Qaribabadi, por crimes contra a humanidade, informaram os advogados do denunciante à AFP nesta quinta-feira (26).

A denúncia acusa Qaribabadi de "crimes graves contrários ao direito internacional" em seu país, como "coautor" ou "parte responsável", e solicita a prisão do diplomata.

"Esperamos que as autoridades suíças procedam com a prisão do acusado o mais rápido possível. Não há outra opção", disseram à AFP os advogados franceses do denunciante, William Bourdon e Philippine Vaganay.

Contactado pela AFP, o Ministério Público da Confederação Suíça confirmou o recebimento da "denúncia-crime".

Está "sendo examinada de acordo com o procedimento padrão", acrescentou a fonte, esclarecendo que a apresentação de uma denúncia-crime não implica necessariamente a abertura de um processo judicial.

A denúncia observa que o atual vice-ministro das Relações Exteriores do Irã ocupava um cargo de alto escalão no Judiciário em 2022, quando uma onda de protestos eclodiu no Irã após a morte de Mahsa Amini, que faleceu sob custódia policial depois de ser presa supostamente por violar o rígido código de vestimenta da República Islâmica.

Os advogados afirmaram que a prisão de Qaribabadi "é imprescindível tanto sob a lei suíça quanto sob o direito internacional".

O denunciante passou 10 anos em prisões iranianas antes de obter asilo na Suíça.

Desde 2011, a Suíça reconhece a jurisdição universal para processar certos crimes graves sob o direito internacional.

