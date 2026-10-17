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Internacional Suíça retira dois venezuelanos e inclui seis em lista de sancionados Atualização, publicada na sexta-feira (16), inclui 41 nomes

O governo suíço retirou duas pessoas e acrescentou outras seis à sua lista de indivíduos próximos ao presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro, sujeitos ao bloqueio de possíveis ativos na Suíça.

A lista, criada em 5 de janeiro para complementar as sanções já vigentes na Suíça contra a Venezuela, com base na lei de embargos, contava na época com 37 nomes, incluindo o do presidente deposto Maduro, capturado em janeiro durante uma operação militar americana em Caracas.

A atualização, publicada na sexta-feira (16), inclui 41 nomes. Foram retirados da lista a esposa do ministro do Interior, Diosdado Cabello, e o deputado chavista Jorge Arreaza, que preside a comissão parlamentar responsável por acompanhar a aplicação da lei de anistia, criada para viabilizar a libertação de todos os presos políticos do país.

Por outro lado, seis novos nomes foram incluídos, entre eles o empresário e ex-ministro da Indústria Alex Saab e seu sócio Álvaro Pulido Vargas. Ambos foram recentemente deportados para os Estados Unidos pelo governo da presidente interina Delcy Rodríguez.

Consultado pela AFP neste sábado (17), o Ministério das Relações Exteriores da Suíça não quis comentar nenhum caso específico.

O ministério lembrou que pode "retirar da lista nominal (...) ou acrescentar a ela pessoas politicamente expostas no exterior ou pessoas próximas a elas, quando a coordenação internacional com os principais países parceiros e organizações internacionais, ou a proteção dos interesses da Suíça, assim exigirem".

A atualização ocorre dois dias depois de os Estados Unidos suspenderem as sanções contra o presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Jorge Rodríguez, irmão da presidente interina, que teve suas sanções retiradas por Washington em abril.

A ordem suíça de bloqueio de ativos patrimoniais tem validade de quatro anos, salvo nova determinação.

O governo afirmou em janeiro que, com a medida, pretendia "garantir que os possíveis ativos adquiridos de forma ilícita não saiam da Suíça na conjuntura atual".

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