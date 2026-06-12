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ESTADOS UNIDOS X IRÃ

Suíça se oferece para sediar assinatura de acordo de paz entre EUA e Irã

"A Suíça está totalmente comprometida", afirma mensagem

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Bandeira da SuíçaBandeira da Suíça - Foto: Pixabay/Reprodução

A Suíça ofereceu-se para sediar a possível assinatura de um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã, informou o Ministério das Relações Exteriores suíço à AFP nesta sexta-feira (12).

"A Suíça está totalmente comprometida. Mantemos contato próximo com os Estados Unidos e o Irã", afirmou em uma breve mensagem.

Nesta sexta-feira, uma autoridade de alto escalão do governo do presidente americano, Donald Trump, estimou que os Estados Unidos tinham "80% a 85%" de chances de assinar um acordo com Teerã para encerrar o conflito nos próximos dias.

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O Departamento Federal de Relações Exteriores da Suíça (ministério) declarou que desempenha um papel ativo "no apoio aos esforços para um Memorando de Entendimento com o objetivo de consolidar a trégua e abrir caminho para a desescalada no contexto do conflito entre o Irã e os Estados Unidos".

Além disso, afirmou ter "proposto a Suíça como sede de uma possível assinatura, caso as partes cheguem a um acordo".

Shehbaz Sharif, primeiro-ministro do Paquistão, país que atua como mediador entre os Estados Unidos e o Irã, declarou nesta sexta-feira que um texto final para um acordo de paz foi alcançado.

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