Internacional Suíça tem US$ 880 milhões em ativos venezuelanos congelados Em 5 de janeiro entrou em vigor na Suíça a ordem de congelamento de bens contra o presidente venezuelano deposto Maduro

O Ministério das Relações Exteriores suíço informou à AFP, nesta segunda-feira (23), que o montante de ativos venezuelanos congelados na Suíça totaliza 687 milhões de francos suíços (880 milhões de dólares, 4,5 bilhões de reais), divulgando pela primeira vez esse valor.

Em 5 de janeiro entrou em vigor na Suíça a ordem de congelamento de bens contra o presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro e outras pessoas vinculadas a ele.

Até o momento, intermediários financeiros suíços reportaram um total de 687 milhões de francos suíços ao Escritório de Informações sobre Lavagem de Dinheiro em relação a essa ordem, afirmou o ministério, sem especificar os nomes dos detentores dos ativos.

