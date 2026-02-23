Seg, 23 de Fevereiro

Internacional

Suíça tem US$ 880 milhões em ativos venezuelanos congelados

Em 5 de janeiro entrou em vigor na Suíça a ordem de congelamento de bens contra o presidente venezuelano deposto Maduro

Líder do regime chavista, Nicolás Maduro foi deposto em ação militar dos Estados UnidosLíder do regime chavista, Nicolás Maduro foi deposto em ação militar dos Estados Unidos - Foto: Handout/Truth Social Donald Trump/AFP

O Ministério das Relações Exteriores suíço informou à AFP, nesta segunda-feira (23), que o montante de ativos venezuelanos congelados na Suíça totaliza 687 milhões de francos suíços (880 milhões de dólares, 4,5 bilhões de reais), divulgando pela primeira vez esse valor.

Em 5 de janeiro entrou em vigor na Suíça a ordem de congelamento de bens contra o presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro e outras pessoas vinculadas a ele.

Até o momento, intermediários financeiros suíços reportaram um total de 687 milhões de francos suíços ao Escritório de Informações sobre Lavagem de Dinheiro em relação a essa ordem, afirmou o ministério, sem especificar os nomes dos detentores dos ativos.

