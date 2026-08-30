Suíça: tiroteio em rave deixa um morto e cinco feridos
Incidente ocorreu em Aarau, capital do cantão de Argóvia, a 46 quilômetros a oeste de Zurique
Um tiroteio em uma rave no norte da Suíça deixou um morto e cinco feridos na madrugada de domingo (30), informou a polícia local e meios de comunicação. O incidente ocorreu em Aarau, capital do cantão de Argóvia, a 46 quilômetros a oeste de Zurique, indicou a polícia.
As informações são de que o agressor continua foragido. "A busca pelo perpetrador continua", escreveu a polícia suíça no X. "Os possíveis motivos e as circunstâncias exatas do crime ainda não estão claros.
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Uma mulher de 22 anos morreu devido aos ferimentos no local, informou a força pública local. Quatro homens e uma mulher, com idades entre 24 e 27 anos, foram levados ao hospital com ferimentos que variavam de leves a graves.
O jornal suíço Blick informou que os participantes da rave pensaram que eram fogos de artifício até que alguém gritou "todos no chão". O tiroteio ocorreu logo após o término da rave.
Aarau tem cerca de 22.300 habitantes. Está a cerca de 30 quilômetros ao sul da fronteira alemã.