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referendo Suíços apoiam flexibilizar exportações de armas, segundo pesquisa de boca de urna Instituto de pesquisas gfs.bern informou que os eleitores aprovaram a alteração da lei com 54% dos votos

Os suíços aprovaram, neste domingo (29), a flexibilização das restrições às exportações de armas, segundo uma pesquisa de boca de urna realizada após um referendo que colocou em confronto as tradições de neutralidade do país com preocupações de segurança e os interesses da indústria bélica.

As alterações permitem que a Suíça exporte material militar para 36 países parceiros designados, inclusive durante um conflito internacional, desde que tais exportações não confiram uma vantagem militar.

Entre esses países estão nações europeias, além de Argentina, Austrália, Canadá, Japão, Nova Zelândia e Estados Unidos.

O instituto de pesquisas gfs.bern informou que os eleitores aprovaram a alteração da lei com 54% dos votos.

"Grande satisfação. Penso nos fabricantes industriais, que poderão recuperar certa tranquilidade em suas atividades", declarou à televisão pública RTS Christophe Gerber, presidente da associação suíça GRPM, que representa empresas dos setores de defesa e segurança.

Os defensores da reforma sustentam que ela é essencial para manter a competitividade da indústria bélica suíça e garantir sua participação nas cadeias internacionais de suprimento.

O rico país alpino não exporta para Estados envolvidos em conflitos armados e exige ser consultado caso seus clientes desejem transferir armas fabricadas na Suíça para outro Estado.

No entanto, o governo argumentou que a invasão russa da Ucrânia, em 2022, alterou os cálculos de segurança na Europa.

O Parlamento flexibilizou as restrições no ano passado, com o apoio do governo.

Utilizando o sistema suíço de democracia direta, partidos de esquerda e organizações não governamentais promoveram, na sequência, um referendo sobre a questão, por considerarem que a alteração coloca em risco a tradição de neutralidade do país.

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