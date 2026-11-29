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participação popular Suíços aprovam em referendo a flexibilização das exportações de armas Alterações permitem que o país exporte material militar para 36 países parceiros designados

Os suíços aprovaram, neste domingo (29), a flexibilização das restrições às exportações de armas em um referendo que colocou a tradicional neutralidade do país frente a preocupações com a segurança e aos interesses da indústria armamentista.

As alterações permitem que a Suíça exporte material militar para 36 países parceiros designados, inclusive durante um conflito internacional, desde que tais exportações não confiram uma vantagem militar.

Entre esses países estão nações europeias, além de Argentina, Austrália, Canadá, Japão, Nova Zelândia e Estados Unidos.

O presidente suíço, Guy Parmelin, anunciou que o referendo resultou em 54,3% dos votos a favor da flexibilização das normas de exportação, com uma participação de 48%.

O governo "está satisfeito com este resultado", afirmou Parmelin.

"A Suíça não faz parte de nenhuma aliança de defesa, por isso precisa, ainda mais, manter e reforçar seus laços com seus parceiros. Ser indispensável para os outros é também a melhor maneira de não depender totalmente deles", argumentou o presidente.

O rico país alpino não exporta para Estados envolvidos em conflitos armados e exige ser consultado caso seus clientes desejem transferir armas fabricadas na Suíça para outro Estado.

No entanto, este ano, o Parlamento flexibilizou as restrições. O governo, que apoiou a decisão, argumentou que a invasão russa da Ucrânia alterou os cálculos de segurança na Europa.

Os defensores da reforma sustentam que ela é essencial para manter a competitividade da indústria bélica suíça e garantir sua participação nas cadeias internacionais de suprimento.

No entanto, partidos de esquerda e organizações não governamentais promoveram um referendo, por considerarem que a tradição de neutralidade suíça estava em risco.

Os promotores da votação destacaram que "o resultado apertado demonstra que uma grande parte da população não quer que as armas suíças acabem, sem qualquer controle, envolvidas em guerras sangrentas".

Por outro lado, o presidente da associação suíça GRPM, que representa empresas de defesa e segurança, celebrou o resultado.

"Penso nos fabricantes industriais, que poderão recuperar certa tranquilidade em suas atividades", declarou Christophe Gerber à televisão pública RTS.

Segundo estimativas do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, a Suíça foi o 20º maior exportador de armas entre 2021 e 2025, com uma fatia de 0,3% do mercado mundial.

Após dois anos de queda, essas exportações de armas suíças aumentaram 43%, atingindo cerca de 1,13 bilhão de dólares (R$ 6,26 bilhões, na cotação atual) em 2025, principalmente devido aos envios para a vizinha Alemanha.

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