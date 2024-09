Sul-africana de 118 anos é uma das pessoas mais velhas do mundo

A- A+

Uma sul-africana comemorou, nesta sexta-feira (27), seus 118 anos, o que a torna uma das pessoas mais longevas do mundo, um rito comemorado com uma pequena festa em uma casa de repouso 180 km a nordeste da Cidade do Cabo.

Margaret Maritz nasceu em 27 de setembro de 1906, segundo uma cópia de seu documento de identidade mostrada aos jornalistas por uma associação que ajudou a organizar seu aniversário na cidade de Touws River.

O documento de identidade não pôde ser verificado de forma independente, mas sua data de nascimento indicaria que ela é mais velha que a japonesa Tomiko Itooka, de 116 anos, nascida em 23 de maio de 1908 e registrada pelo Gerontology Research Group nos Estados Unidos como a pessoa mais longeva do mundo.

Margaret assoprou uma vela sobre um grande bolo de aniversário rosa, com dois de seus 14 filhos.

Margaret Maritz (C) comemora seu 118º aniversário com duas de suas filhas, Gertryda Maritz (E), 81, e Liza Daniels (D), 67. | Foto: Rodger Bosch / AFP

"Ela fala de sua vida quando era jovem, dizendo que tem que respeitar a mãe e o pai. Não bebia nem fumava", disse à AFP Gregory Elroy Adams, enfermeiro do lar de idosos.

"Não sei se chegarei a essa idade algum dia, mas para mim é um privilégio enorme ter uma mãe que chegou a essa idade", disse Liza Daniels, uma de suas filhas, de 67 anos.

A pessoa mais idosa registrada até agora é a francesa Jeanne Calment, que morreu em 1997 aos 122 anos e 164 dias, segundo o livro de Guiness dos recordes.

"Várias pessoas já afirmaram serem mais velhas que Jeanne Calment, mas nunca existiram provas suficientes para confirmar", indica seu site.

