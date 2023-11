Sul-coreano morre esmagado por robô industrial

A- A+

Um homem morreu esmagado por um robô na Coreia do Sul, porque a máquina, aparentemente, não conseguiu distingui-lo das caixas de produtos que manipulava, informou a agência de notícias Yonhap nesta quarta-feira (8).

O homem, de cerca de 40 anos, era funcionário de uma empresa de robótica. No momento do acidente, ele inspecionava as operações do sensor do robô em um centro de distribuição de produtos agrícolas na província de Gyeongsang do Sul.

O robô industrial, que levantava caixas cheias de pimentas e as colocava em uma caixa-pallet, teria apresentado defeito, identificando o homem como uma caixa, detalhou a Yonhap, citando a polícia.

O braço robótico empurrou a parte superior de seu corpo contra a correia transportadora, esmagando seu rosto e peito, segundo a agência de notícias.

O funcionário chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu e faleceu mais tarde, acrescenta a matéria.

Em março, um sul-coreano com idade em torno de 50 anos sofreu ferimentos graves, após ser preso por um robô enquanto trabalhava em uma fábrica de peças automotivas.

