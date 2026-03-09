A- A+

CHINA Sul Global é uma força motriz chave na promoção de um mundo multipolar, diz chanceler

O Sul Global tornou-se uma força motriz chave na promoção de um mundo multipolar, disse o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, nesse domingo (8).

A ascensão coletiva do Sul Global é a marca distinta da grande transformação que se desenrola no mundo, com a participação do Sul Global na economia mundial tendo crescido de 24% para mais de 40% ao longo dos últimos 40 anos, ressaltou Wang em uma coletiva de imprensa à margem da sessão em andamento do órgão legislativo nacional.

Em um momento em que o hegemonismo e a política de poder estão se afirmando e causando um duro golpe à ordem internacional, os países do Sul Global devem reforçar a comunicação e a coordenação, defender conjuntamente seus direitos e interesses legítimos e trabalhar juntos para ampliar o espaço para o desenvolvimento independente, de acordo com ele.

Wang apontou que o Sul Global é uma força emergente e positiva para o bem no cenário internacional.

"Em um mundo em mudança e mais turbulento, devemos forjar maior confiança e unidade, nos reunir e lutar em conjunto pela paz, desenvolvimento, cooperação e resultados ganha-ganha", destacou ele.

"O coração da China está com o Sul Global e a raiz da China está no Sul Global", afirmou Wang, expressando a disposição da China de unir forças com outros países do Sul Global na jornada rumo à modernização e à construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

