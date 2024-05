Sul registra neve pela primeira vez no ano; previsão é de mais frio

A- A+

Após fortes chuvas que provocaram mortes e destruição, nesta terça-feira, 28, nevou pela primeira vez no ano na região Sul, em municípios como Gramado, no Rio Grande do Sul, e São Joaquim, em Santa Catarina. Vídeos compartilhados nas redes sociais registraram a neve, mas o fenômeno durou pouco.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que em boletim anterior havia alertado para a possibilidade de neve, a temperatura nesta terça-feira chegou a 3,2°C em São José dos Ausentes, 4,6°C em Cambará do Sul; 4,9°C em Vacaria, 5,7°C em Lagoa Vermelha, 5,8°C em Canela, 6,4°C em Erechim, 6,6°C em Caxias do Sul e 6,9°C em Bento Gonçalves, todos municípios gaúchos. Em Porto Alegre, a temperatura mínima foi de 12°C, mas a sensação térmica foi menor devido ao vento.



A previsão do Inmet para os próximos dias é de temperaturas ainda mais baixas e geada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Nas áreas de maior altitude, a temperatura deve chegar a 2 graus negativos nas madrugadas de quinta e sexta-feira.



Em Porto Alegre, a temperatura deve chegar a 8°C, mas na região metropolitana o frio deve ser maior, com termômetros marcando 6°C. A boa notícia é que não deve chover no Rio Grande do Sul a partir de quarta-feira, 9, e pelo menos até o fim desta semana.



O Sudeste também sente a queda da temperatura, e a cidade de São Paulo deve registrar 9°C nesta quarta-feira.

Veja também

Passeio Acessível Passeio guiado bilíngue para pessoas com deficiência acontece nesta quarta (29), no Bairro do Recife