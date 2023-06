Sunak chega a Washington para discutir tecnologia e defesa com Biden

A- A+

O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak chegou na noite de terça-feira (06) para uma visita de dois dias a Washington, onde irá discutir com o presidente Joe Biden o papel do Reino Unido na futura regulamentação global da inteligência artificial.

Os dois líderes irão se encontrar na tarde de quinta-feira na Casa Branca para reafirmar o apoio incondicional à Ucrânia, após a destruição de uma grande represa hidrelétrica no sul do país, pela qual Moscou e Kiev se culpam.

Caso a intencionalidade seja provada, o ataque à barragem de Kakhovka "representaria o maior ataque à infraestrutura civil na Ucrânia desde o início da guerra", disse Sunak a repórteres durante o voo.

Embora Londres e Washington compartilhem o mesmo pensamento sobre o conflito na Ucrânia e uma posição firme sobre a China, Sunak ainda quer fortalecer a posição do Reino Unido no cenário mundial após o Brexit.

Sunak tenta reaproximar as relações com Biden, que eram bastante frias entre o presidente americano e Boris Johnson e Liz Truss.

Quanto ao controle do desenvolvimento da inteligência artificial (IA), Sunak gostaria que a futura regulamentação global fosse desenvolvida em Londres, informou a mídia britânica, que destacou a experiência e o grande setor de tecnologia do país.

Os Estados Unidos mantêm diálogo direto sobre esse assunto, no entanto, com a União Europeia. Eles desejam concretizar o "uso responsável" dessa tecnologia, compromisso assumido pelos líderes do G7 no mês passado.

Sunak desistiu de concretizar de maneira rápida a ambição que Londres tinha de chegar a um acordo comercial com os Estados Unidos, manifestado desde o Brexit. Entretanto, o primeiro-ministro deve se reunir com renomados empresários americanos na manhã de quinta-feira.

"A relação (entre o Reino Unido e os Estados Unidos) é muito concreta nos aspectos fundamentais: defesa, segurança, atitude em relação à China", pontuou a diretora do programa sobre Estados Unidos e Américas do instituto de pesquisa Chatham House, Leslie Vinjamuri.

"Mas em questões específicas como IA e comércio, é improvável que Biden ceda muito, na véspera de um ano eleitoral decisivo", opina ela.

A especialista acrescenta que em relação às IA, os EUA e o Reino Unido "provavelmente irão se alinhar com mais naturalidade", em comparação com a rigidez adotada pela União Europeia.

O Reino Unido e os Estados Unidos registram mais de 1,25 trilhão de dólares em investimentos cruzados, de acordo com a Downing Street.

Antes da chegada de Sunak a Washington, Londres anunciou quase US$ 17 bilhões (R$ 83,7 bilhões na cotação atual) em novos investimentos dos EUA no Reino Unido, embora alguns já tenham sido implementados.

Em meio à guerra na Ucrânia, a defesa será um dos principais temas de debate entre Sunik e Biden.

