Sunak denuncia insulto racista de membro da campanha do partido britânico de extrema direita

O primeiro-ministro conservador britânico, Rishi Sunak, disse que se sentiu magoado e irritado nesta sexta-feira (28) depois de ter sofrido um insulto racista por um membro do partido de extrema direita Reform UK.

Um ativista desse partido, fundado por Nigel Farage, um dos promotores do Brexit, foi filmado na quinta-feira, sem o seu conhecimento, fazendo comentários racistas, particularmente contra o chefe de governo, de origem indiana, em imagens difundidas pelo canal televisivo Channel 4.



"Minhas duas filhas são forçadas a ver e ouvir pessoas da Reform UK, fazendo campanha por Nigel Farage, me chamando de 'f***ing Paki'. Isso me machuca e me deixa com raiva", disse Rishi Sunak, com a voz embargada de emoção, um dia após a divulgação dessas imagens.

'Paki' é um insulto racista usado no Reino Unido contra pessoas de origem paquistanesa ou do sul da Ásia em geral.

O ativista, Andrew Parker, e outro membro da campanha Reform UK, foram demitidos por Nigel Farage depois de as imagens terem sido divulgadas na noite de quinta-feira, captadas no círculo eleitoral de Clacton on Sea (sudeste da Inglaterra).

