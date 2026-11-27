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Meio Ambiente Super El Niño é o primeiro de uma série, alerta climatologista Especialista defende preparação constante de cidades

O Super El Niño, versão mais intensa do fenômeno climático que atinge o planeta e deve se estender pelo verão, é apenas o primeiro de uma série que atingirá os países nos próximos anos.

A afirmação é do climatologista e meteorologista Paulo Nobre, pesquisador sênior do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

“O Super El Niño vem quase como um alerta. E qual é o alerta? Não é um Super El Niño, é o primeiro de uma nova classe desse fenômeno”, diz.

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, que provoca alterações nos padrões de circulação atmosférica e nos regimes de chuva e temperatura em diferentes regiões do planeta.

Paulo Nobre fala com a autoridade de quem é especialista em interação do oceano com a atmosfera e mudanças climáticas globais. Ele conversou com jornalistas logo após fazer uma palestra no Festival Iguassu Inova, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

O evento, que começou na última quarta-feira (25) e vai até sábado (28), é uma iniciativa do Itaipu Parquetec, centro tecnológico ligado à Hidrelétrica de Itaipu.

Um dos objetivos do festival é reunir estudantes, pesquisadores e empreendedores em torno de iniciativas de ciência e tecnologia desenvolvidas no parque tecnológico.

Efeitos no Brasil

O climatologista explicou que, no Brasil, os efeitos do Super El Niño devem reduzir as chuvas nas regiões Norte e Centro-Oeste e aumentar a precipitação no Sul.

Chuvas deixam danos no Paraná Foto: Corpo de Bombeiros Militar/Divulgação

“Chover mais no Sul não significa que todo dia chove um pouco mais. Significa que passam vários dias sem chover e, de repente, quando chove, abriu a torneira”, detalha.

O especialista enfatiza que as novas tecnologias permitem ao Inpe prever o fenômeno com oito a dez meses de antecedência, “como foi este daqui, desde março”.

Para ele, as previsões aumentam a responsabilidade de o poder público se antecipar aos efeitos causados pelo fenômeno climático. "Desperta para a necessidade de nos preparar”.

Segundo Nobre, não se pode tolerar cidades despreparadas.

“Temos que preparar as cidades tanto para o excesso de água quanto para a falta e para o excesso de temperatura”, orienta.

Ele cita municípios paranaenses para exemplificar uma das formas de preparo para lidar com a temperatura mais quente.

“Em cidades como Maringá, Foz do Iguaçu, Curitiba, existem muitas árvores plantadas nas ruas, você tem um ar condicionado natural”, assinala.

Ele rebate críticas. “Alguém vai falar: ‘Ah, mas tem ventos extremos que derrubam as árvores, que derrubam os fios’". E adverte: "Então, enterrem os fios. Não podemos simplesmente continuar vivendo como se nada houvesse".

Primeiras vítimas

O pesquisador sênior, que tem passagens por inúmeras instituições acadêmicas e de pesquisa, aponta que as primeiras vítimas de eventos climáticos extremos, como enchentes e deslizamentos, são as populações mais vulneráveis, o que contribui para o que alguns estudiosos e ativistas classificam como racismo ambiental.

As populações que vivem em regiões de risco serão as primeiras a serem mais dolorosamente afetadas. Contudo, todas serão”, sinaliza.

Nobre acrescenta que cidades não preparadas com escoamento de água adequado são um risco ambiental. Defende que a população cobre das autoridades, em todas as esferas de governo, iniciativas que previnam danos.

Chuvas causam estragos e prejuízos a moradores da Baixada Fluminense Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Plano diretor

Um exemplo que ele cita é a existência de plano diretor nas prefeituras. Esse documento é um conjunto de diretrizes de como a cidade deve ser ocupada e se expandir.

"Quantas cidades não têm um plano diretor? As pessoas não sabem que não podem construir em determinado lugar. A culpa é delas? De quem é? A responsabilidade, não a culpa, é dos nossos gestores”, afirma.

A existência de plano diretor é prevista no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) e obrigatória para municípios com mais de 20 mil habitantes.

Um levantamento recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que cerca de 3,1 mil prefeituras têm plano diretor, o que representa pouco mais da metade (55,4%) dos municípios do país.

Entre as cidades com mais de 20 mil habitantes, a proporção sobe para 92,2% (1.615 prefeituras).

A mesma pesquisa revelou que, de cada quatro municípios brasileiros, três sofreram impactos ambientais no intervalo de dois anos, como secas, alagamentos e deslizamentos. Esse dado representa 4.140 de um total de 5.571 cidades (74,3%).

Alimentos

Paulo Nobre detalhou que o Super El Niño pode causar reflexos negativos duradouros na produção de peixes utilizados na alimentação humana.

Ele lembrou o último El Niño, nos anos 2023 e 2024, classificado como forte, quando a região Norte enfrentou uma seca.

“Na cabeceira dos rios amazônicos, os rios secaram. Você podia atravessar o Rio Negro a pé”, reconstitui, referindo-se ao afluente do Rio Amazonas.

"Isso significou que o abastecimento de alevinos, filhotes de peixes nas lagoas, que iriam crescer e no ano seguinte seriam pescados, não ocorreu”.

Segundo ele, isso faz com que a seca tenha um efeito “multianual” na capacidade das comunidades que dependem da pesca.

Especialistas apontam que o Super El Niño pode causar distúrbios também na agricultura.

"Abençoado com o sol"

O pesquisador do Inpe fez previsão para os efeitos do El Niño na geração de energia do sistema elétrico brasileiro.

Ele avaliou que, na Região Sul, não há ameaça de baixa no nível dos reservatórios. Já a redução de chuva no Norte causa impactos negativos na capacidade de geração de energia das hidrelétricas que utilizam recursos hídricos das bacias de captação.

No entanto, Nobre acredita que não haverá problemas na geração em todo o Brasil pelo fato de o país ser "abençoado com o sol”.

“A produção fotovoltaica [por painéis solares] é a forma mais barata de produção de energia no planeta", acrescentou

Ele lembrou que a produção solar só ocorre durante o dia, o que faz o país depender da capacidade de armazenamento de energia.

"Uma das formas é a água. É poupando as nossas hidrelétricas”, Acrescentou que o Brasil tem uma capacidade comparativa enorme, que garante a segurança energética mesmo em períodos climáticos extremos.

"É um misto de formas de geração que não são fossilizadas: não é a térmica, carvão, petróleo nem gás. É sol, vento e água".

Perigo da desinformação

A palestra de Paulo Nobre foi direcionada a um público majoritariamente jovem. Na conversa com os jornalistas, ele enfatizou que o maior inimigo da humanidade não é o clima. "São as informações falsas que chegam à mente das pessoas e dizem assim: ‘Isso não é culpa sua, é culpa dos que poluíram o mundo no passado, na Revolução Industrial’”.

Para ele, pode até ser, mas o prejudicado é a geração atual. "A água vai subir lá em casa, vai ser meu filho quem vai ser arrastado".

O climatologista reforça a orientação para que a sociedade cobre ações dos governantes. "Esse é o futuro que eu acho que está nas nossas mãos hoje construir".

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