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tempo seco Super El Niño? Pernambuco deve sentir impactos do fenômeno climático; veja como Pico do fenômeno, caso se intensifique, deve ocorrer nos meses de novembro, dezembro e janeiro, afirma meteorologista

Você já deve ter ouvido falar do El Niño. Caracterizado pelo aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico Equatorial, o fenômeno climático é sentido em todo o mundo e já bem conhecido de governos e populações.

Este ano, no entanto, agências internacionais de meteorologia apontam para a possibilidade de que o evento tenha intensidade excepcional, o que configuraria um “super El Niño”.

No Brasil, deve ser sentido já no segundo semestre de 2026. Em Pernambuco, as regiões do Sertão e do Agreste devem ser as primeiras no estado a notarem os efeitos, sobretudo com o aumento das temperaturas e secura do ar.

O alerta é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que prevê o pico do fenômeno, caso se intensifique, nos meses de novembro e dezembro de 2026 e janeiro de 2027.

O El Niño é o aquecimento acima da média histórica de 28°C nas águas do Oceano Pacífico Equatorial. Quando essa anomalia ultrapassa 0,5°C, o fenômeno está configurado, é o que explica a meteorologista da Apac e doutora em Meteorologia, Edvânia Santos.

“Quando o oceano está mais aquecido, as águas tendem a evaporar para formar nuvens de chuva. Como o Pacífico é uma região muito extensa, acaba influenciando toda a circulação, provocando secas em alguns locais ou intensificação das chuvas em outros", destaca Edvânia, informando que o El Niño começa no segundo semestre e pode durar, geralmente, até meados do ano seguinte.

El Niño deve provocar tempo mais seco no Nordeste | Foto: Nasa/JPL-Caltech

"Super El Niño": possível, mas incerto

A meteorologista aponta que o El Niño varia entre fraco, moderado, forte ou super forte. O que mais preocupa os especialistas neste ciclo é a possibilidade de o fenômeno atingir anomalia acima de 2°C — o chamado “super El Niño”.

A especialista explica que isso já aconteceu em três momentos históricos: 1982–1983, 1997–1998 e 2015–2016. Em todos eles, o Nordeste registrou redução drástica das chuvas e intensificação da seca.

"Em 2015–2016, por exemplo, a região já vinha de uma estiagem desde 2012, e essa seca intensificou absurdamente e reduziu muito as chuvas no Nordeste. Agora, ao contrário dos anos anteriores, a gente tem um monitor de secas que dá para acompanhar, monitorar e fazer o prognóstico das chuvas", afirma.

Entenda atuação do El Niño, segundo a Apac:

Maio a julho: início do desenvolvimento durante o outono/inverno no Hemisfério Sul;



início do desenvolvimento durante o outono/inverno no Hemisfério Sul; Final do ano: período de maior intensidade, quando o fenômeno ganha força;



período de maior intensidade, quando o fenômeno ganha força; Até meados do ano seguinte: El Niño pode permanecer ativo, impactando toda uma temporada de chuvas.

Edvânia Santos explica que, em alguns casos, o fenômeno chega a permanecer durante dois a três anos.

"Os últimos foram de um ano, mas já tivemos El Niño, no passado, de durar dois anos, três anos. O deste ano, que está se formando, o mínimo que se espera é que ele dure pelo menos um ano e chegue até meados do ano que vem", aponta.

Meteorologista da Apac e doutora em Meteorologia, Edvânia Santos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

El Niño em Pernambuco: temperaturas elevadas

O cenário traçado pela especialista aponta para o impacto em Pernambuco. No segundo semestre de 2026, o aumento das temperaturas já deve ser percebido no Sertão e no Agreste, com queda na umidade relativa do ar, o que pode afetar a saúde da população, especialmente entre crianças e idosos.

"Geralmente, no Sertão, a recomendação é evitar a exposição ao sol e a prática de atividade entre o meio-dia e 15h, que é quando a umidade baixa mais, e a gente tem um aumento da temperatura", alerta.

A especialista aponta que, a partir de dezembro, dependendo do comportamento do Atlântico, o impacto pode se estender a todo o território pernambucano.

Apesar do cenário, Edvânia pede cautela: "Esse super forte ainda está muito longe para a gente ter certeza. Pode acontecer, tem probabilidade, mas para ter certeza disso ainda é cedo", assegura.

Segundo ela, os meses de julho e agosto serão decisivos para uma projeção mais sólida.

Impacto no Brasil

A doutora em Meteorologia informa que, como o El Niño está atrelado ao aquecimento do Oceano Pacífico - de grande extensão - o impacto atinge a circulação global.

No Brasil, destaca, os impactos são diferentes a depender da região. No Norte e no Nordeste, "a tendência é de diminuição da quantidade de chuvas, ou seja, tempo mais seco", o que, inclusive, pode ter queimadas como consequência.

O Sul e o Sudeste devem observar aumento da quantidade de chuvas e dos eventos extremos.

"Em algumas áreas do Centro-Oeste, há um aumento significativo de chuvas", pontua Edvânia.

El Niño deve se intensificar no segundo semestre | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Confira previsão por região:

Norte: Diminuição das chuvas;



Diminuição das chuvas; Nordeste: Menos chuvas, mais calor e tempo seco;



Menos chuvas, mais calor e tempo seco; Sudeste: Aumento de chuvas;



Aumento de chuvas; Centro-Oeste: Aumento de chuvas;



Aumento de chuvas; Sul: Aumento das chuvas e risco de eventos extremos.

STF cobra dos estados

Na segunda-feira (25), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino intimou a União e os estados que abrangem a Amazônia Legal e o Pantanal a informarem, em dez dias úteis, as providências de planejamento e de preparação contra riscos de incêndios florestais por impacto do El Niño.



Nove estados brasileiros abrangem a Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do estado do Maranhão.

O ministro cita, na solicitação, a previsão de que o fenômeno climático El Niño atinja seu pico de intensidade no período que, segundo registros, corresponde à fase mais crítica para a deflagração e propagação de incêndios florestais.



O papel do Atlântico para o Nordeste

A equação climática para o Nordeste, explica Edvânia, nunca depende de um oceano só. Enquanto o El Niño age no Pacífico, o Oceano Atlântico Equatorial funciona como um contrapeso. Se estiver aquecido, pode neutralizar os efeitos do fenômeno sobre as chuvas da região.

A meteorologista lembra que entre 2023 e 2024, quando o El Niño de moderado a forte conviveu com um Atlântico em temperatura recorde, as chuvas no Nordeste ocorreram dentro do esperado.

“Se o Atlântico tiver quente o suficiente, essas chuvas podem ocorrer na normalidade, tem que acompanhar. Por isso eu não posso dizer ‘vai ser assim’. No Nordeste, essa certeza a gente não tem", ressalta.

Monitoramento constante

Edvânia Santos explica ainda que a Apac realiza reuniões climáticas mensais com todos os estados do Nordeste para acompanhar o prognóstico trimestral de chuvas e o Monitor de Secas — ferramenta que acompanha mês a mês a evolução da estiagem na região. Os boletins climáticos são enviados regularmente aos governos estaduais

A orientação da meteorologista para a população é clara: acompanhar as previsões de tempo, além de ficar atentos aos avisos de umidade baixa e calor intenso emitidos pelos órgãos oficiais.

"A previsão está sendo dada, os avisos estão sendo dados para que haja planejamento a longo prazo. Não é para assustar a população. É para se preparar", ressalta.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas) para saber se a pasta acompanha as previsões climáticas e se prepara para os possíveis efeitos do El Niño, sobretudo nas regiões do Sertão e Agreste.

Não houve retorno da Semas até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.

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