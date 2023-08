"Superalimento": novo estudo revela benefícios do cardamomo; veja quanto consumir

A- A+

O cardamomo foi apontado como um "superalimento" por pesquisadores do México e dos Estados Unidos em razão dos benefícios antioxidantes e anti-inflamatórios e que podem ajudar na perda de peso e regulação do apetite.



De acordo com o estudo, publicado na revista científica International Journal of Molecular Sciences, uma pessoa de 60kg deve ingerir 77mg da especiaria por dia, o equivalente a oito vagens.

Professor de horticultura e ciência dos alimentos, na Faculdade de Agricultura e Ciências da Vida, da universidade norte-americana Texas A&M, um dos autores da pesquisa, Luis Cisneros-Zevallos, afirmou que o cardamomo pode ser incluído na dieta por ser um alimento a ajudar na redução de gordura:

— O cardamomo é uma especiaria (...) muito comum em várias partes do mundo — disse o cientista. — Descobrimos que essa pequena especiaria pode queimar calorias e manter o peso corporal enquanto aumenta o apetite e o consumo de alimentos.

Com a publicação do estudo em fevereiro deste ano, os pesquisadores pretendem fazer o consumo do cardamomo aumentar. A especiaria tem sabor herbal quente e aroma que combina eucalipto, hortelã e pimenta, segundo a pesquisa.





A análise foi feita a partir da aplicação de doses de sementes de cardamomo na dieta regular de animais. Cisneros-Zevallos afirmou que, neste processo, a especiaria foi responsável pelo aumento do gasto de energia e pela redução de massa.

— Nossa equipe descobriu uma oportunidade incrível de utilizar o cardamomo como um promotor de saúde geral — disse Cisneros-Zevallos. — As sementes de cardamomo, com essa nova funcionalidade, podem ser usadas em diferentes indústrias, incluindo a esportiva, alimentos funcionais e suplementos dietéticos, para favorecer a produção de alimentos mais saudáveis.

