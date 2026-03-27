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SAÚDE "Superbactéria" altamente contagiosa transmitida por sexo tem alta de casos no Reino Unido Autoridades locais registram aumento de 25% de infecções por Shigella em dois anos, com preocupação crescente sobre resistência a antibióticos e disseminação também por alimentos

Autoridades da Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA, na sigla em inglês) emitiram um alerta urgente após o aumento expressivo de casos de uma infecção intestinal altamente contagiosa causada pela bactéria Shigella, que pode ser transmitida por contato sexual. Segundo dados oficiais, os registros na Inglaterra cresceram 25% em dois anos.

Em 2025, foram contabilizados 2.560 casos da infecção, contra 2.318 em 2024 e 2.052 em 2022. A doença provoca sintomas como diarreia, cólicas abdominais e febre, podendo levar à hospitalização em quadros mais graves.

De acordo com as autoridades, o aumento reforça a importância da testagem para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Todas as regiões da Inglaterra registraram ao menos um caso, mas a maior concentração foi observada em Londres (54%), seguida pelo Vale do Tâmisa Norte (6%) e pelas regiões de Surrey e Sussex (6%).

O tratamento com antibióticos é recomendado para pacientes com sintomas graves, como diarreia prolongada, necessidade de hospitalização ou imunodeficiência. No entanto, 2025 também marcou o maior número já registrado de casos resistentes a antibióticos.





Entre as amostras analisadas, 86% da cepa Shigella sonnei e 94% da Shigella flexneri apresentaram resistência. Mais da metade dos casos de Shigella sonnei mostrou resistência extensa a medicamentos.

A chefe da seção de ISTs do UKHSA, Katy Sinka, alertou: “O aumento dos casos de Shigella transmitida sexualmente é preocupante, mas o risco pode ser reduzido com boa higiene durante e após o sexo, além do uso de preservativos — ajudando a proteger tanto você quanto seus parceiros.”

A especialista recomenda que homens diagnosticados com Shigella também realizem testes para outras ISTs, incluindo HIV, já que podem ter sido expostos a múltiplas infecções.

Entre as orientações, estão manter-se hidratado, repousar e evitar relações sexuais até uma semana após o desaparecimento dos sintomas. Também é indicado evitar spas, piscinas, banheiras de hidromassagem, compartilhar toalhas e preparar alimentos para outras pessoas durante esse período.

A infecção é causada por bactérias presentes em fezes, sendo frequentemente transmitida em práticas sexuais com contato anal. No entanto, também pode se espalhar por mãos não lavadas, superfícies contaminadas e alimentos infectados.

As autoridades destacam que a preocupação não se limita à transmissão sexual. A bactéria também pode ser disseminada por alimentos, especialmente quando manipuladores ou cuidadores continuam trabalhando mesmo estando doentes, o que já provocou surtos em diferentes partes do mundo.

Os sintomas geralmente surgem até quatro dias após a exposição, mas podem ser confundidos com intoxicação alimentar.

No início deste ano, um surto de Shigella em Cabo Verde resultou na morte de vários britânicos e infectou centenas de pessoas. Investigadores do UKHSA apontaram que, dos 118 casos registrados desde 1º de outubro e ligados a viagens internacionais, 112 (95%) estavam associados ao arquipélago, especialmente às regiões de Santa Maria e Boa Vista.

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