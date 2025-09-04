A- A+

MOBILIDADE BR-232: implantação de passarela e ciclovia gera mudança temporária no trânsito a partir desta sexta Operação de içamento de superestruturas metálicas da passarela e ciclovia altera trânsito próximo ao Curado; serviço começa nesta sexta, às 20h, e vai até domingo

A partir das 20h desta sexta-feira (5), o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) inicia a operação de içamento de peças metálicas da passarela e ciclovia que serão implantadas na BR-232, no Curado. A liberação da via será feita às 3h do domingo (7).

Avaliada como uma operação crítica, devido à complexidade, a execução do serviço exigirá a interdição total de aproximadamente 1 quilômetro da rodovia, temporariamente, e também a reconfiguração do tráfego na localidade.

A operação envolve o içamento da superestrutura metálica da ciclovia sobre o Rio Tejipió e a linha férrea, localizada entre os quilômetros 8 e 9 da rodovia, no sentido interior-Recife.



A operação será coordenada pelo DER-PE, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), sempre no período noturno, quando há menor fluxo de veículos.

Durante a realização da obra, o tráfego será redirecionado para o sentido Recife-interior, que funcionará em mão dupla temporária.



De acordo com o diretor-presidente do DER-PE, Rivaldo Melo, a operação de içamento da passarela e da ciclovia na BR-232 é uma etapa fundamental da obra de triplicação da rodovia e exige um planejamento logístico rigoroso, pela complexidade e impacto que gera no tráfego.

"Estamos atuando de forma integrada com a Polícia Rodoviária Federal para garantir a execução com total segurança, minimizando os transtornos aos motoristas. Essa intervenção vai assegurar mais mobilidade, acessibilidade e qualidade de vida para milhares de pernambucanos que circulam diariamente pelo Grande Recife”, destaca o diretor-presidente do DER-PE.

O órgão reforça que todas as medidas visam garantir a execução com segurança e eficiência, reduzindo os impactos no tráfego da BR-232 e assegurando benefícios duradouros para a mobilidade. A ação integra a obra de triplicação da BR-232, vinculada ao Programa PE Na Estrada.

Desvios

O tráfego será redirecionado para o sentido Recife-Interior, com a seguinte configuração:

Uma faixa para o fluxo interior-Recife.

Duas faixas para o fluxo Recife-interior.



Estrutura

O içamento contará com equipamentos de grande porte:

Dois guindastes de 70 toneladas para movimentação de módulos até a carreta extensiva.

Um guindaste de 160 toneladas e outro de 220 toneladas para o içamento e posicionamento final.

Ciclovia

Classificada como Obra de Arte Especial (OAE), a ciclovia é composta por rampas em concreto armado (65 metros e 200 metros) e uma superestrutura metálica de 265 metros.



