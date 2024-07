A- A+

SAÚDE Superfecundação heteroparental: dá para ter gêmeos de homens diferentes, como em "Pedaço de Mim"? Drama vivido pela atriz Juliana Paes mostra situação rara, mas que deve acontecer com mais frequência no futuro

Uma mulher pode ficar grávida de dois homens diferentes, ao mesmo tempo? Essa ideia, que para muitos pode soar absurda, é a premissa da novela "Pedaço de Mim", que estreia nesta sexta-feira na Netflix. Mas o drama, vivido nas telas pela atriz Juliana Paes, pode acontecer na vida real.

A superfecundação heteroparenteral ocorre quando dois óvulos do mesmo ciclo menstrual de uma mulher são fecundados por espermatozoides de parceiros diferentes, explica Daniela Maeyama, obstetra da Maternidade São Luiz Star, da Rede D'Or.

Obviamente, a situação não é comum. Para que ocorra, a mulher tem que ovular dois óvulos no mesmo ciclo e, nessa janela, ter relações com parceiros distintos.

— Acontece quando uma mulher, ao invés de ovular um óvulo só, que é o que normalmente ocorre no nosso ciclo menstrual, ovula dois ou mais óvulos. Cada óvulo vive aproximadamente 24 horas. Se essa mulher tiver relação com parceiros diferentes no período da janela de fertilização, pode acontecer a superfecundação heteropaternal — diz Maeyama.

A vida média de um óvulo é de 12 a 48 horas e a vida média do espermatozoide dentro do trato feminino é de mais ou menos de 72 horas. Então neste período (antes ou depois de ovular), se ela teve relações com parceiros diferentes, pode acontecer de espermatozoides de parceiros diferentes fecundarem óvulos do mesmo ciclo menstrual.

De acordo com a obstetra, a frequência estimada da superfecundação heteroparenteral é baixa, de mais ou menos um para cada 13 mil nascimentos. Mas pode ser que se torne mais frequente:

—Não é uma alteração comum, porém, a gente acha que isso vem aumentando nesses últimos anos por causa do crescente uso de drogas estimuladoras da ovulação, principalmente nos casos de infertilidade. Também pelo comportamento sexual, ou seja, pacientes tendo relação com mais de um parceiro durante o período da janela de fecundação de fertilidade maior.

