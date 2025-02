Superfungo: Pernambuco confirma 1º caso de Candida auris em 2025

A- A+

O primeiro caso do superfungo Candida auris em Pernambuco este ano foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). A paciente é uma mulher de 51 anos que deu entrada no Hospital Otávio de Freitas (HOF), no bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife.

A mulher chegou ao hospital com relato de obstrução intestinal e histórico de tratamento quimioterápico em 31 de janeiro. Segundo a SES-PE, o resultado laboratorial positivo foi detectado por meio de vigilância hospitalar de rotina.

Por conta do diagnóstico positivo para o superfungo, a direção do HOF e a Central Estadual de Regulação de Leitos suspenderam novas admissões na UTI onde a paciente está internada. O objetivo da medida, acrescenta a SES-PE, é monitorar os pacientes acompanhados no setor.

A mulher infectada pelo C. auris não apresenta sintomas relacionados e segue recebendo tratamento da equipe multidisciplinar para restabelecimento de sua condição clínica.

Vigilância

As equipes monitoram 20 pacientes, contando com a infectada, e seguirão com o protocolo de testagem para o C. auris.

"A Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), junto a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Otávio de Freitas, já iniciou as ações voltadas para prevenção e controle de possíveis novas colonizações por Candida no serviço de saúde", explicou a SES-PE por meio de nota.

Entre outras medidas de controle de infecção para prevenção da transmissão de C. auris que devem ser executadas em ambientes de saúde, estão higiene das mãos, uso apropriado de equipamento de proteção e outras precauções e a limpeza e desinfecção do ambiente de atendimento do paciente e de equipamentos reutilizáveis com produtos recomendados.

"Ainda sob condução da Apevisa, visitas no setor de internação deverão ser evitadas, porém em casos de extrema necessidade – a partir da avaliação da equipe assistencial -, os familiares dos pacientes deverão ser orientados quanto à importância do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s)", completou a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco.

