SAÚDE Superfungo: SES confirma três novos casos de Candida auris em Pernambuco, com duas mortes Durante vigilância hospitalar de rotina, três pacientes do Hospital Otávio de Freitas positivaram para o superfungo

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou três novos casos do fungo Candida auris (E. auris), mais conhecido como superfungo, no Hospital Otávio de Freitas (HOF), no bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife. Dos três pacientes, todos do sexo masculino, dois faleceram e um segue internado em isolamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) respiratória do hospital.

De acordo com a secretaria, os casos positivos para o superfungo nos pacientes de 33, 44 e 49 anos de idade foram detectados durante vigilância hospitalar de rotina. Eles estavam em tratamento de doenças de base distintas como AVC, câncer e tuberculose.



Os pacientes que faleceram tinham 44 e 49 anos e morreram em decorrência das doenças de base. Já o homem de 33 anos, que está internado na UTI do hospital, tem o quadro de saúde considerado estável. As datas dos falecimentos, porém, não foram divulgadas.

Admissões suspensas

Após os diagnósticos positivos para Candida auris, a direção do hospital suspendeu novas admissões na UTI onde o paciente está internado. A medida, orientada pela Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) e pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do hospital, visa ao monitoramento dos pacientes acompanhados na UTI respiratória da unidade.

As visitas seguem liberadas, porém com o número restrito de visitantes. A suspensão das admissões neste setor possibilitará que sejam realizadas todas as medidas de limpeza e desinfecção de superfícies, explicou o hospital, além do monitoramento dos pacientes a fim de evitar o surgimento de novos casos do superfungo.



Entre outras medidas de controle de infecção para prevenção da transmissão do superfungo que devem ser executadas em ambientes de saúde, estão: higiene das mãos, uso apropriado de equipamento de proteção e outras precauções, além da limpeza e desinfecção do ambiente de atendimento do paciente e de equipamentos com produtos recomendados.



Superfungo

Candida auris é de difícil diagnóstico e recebeu o nome de superfungo por ser resistente a praticamente todos os medicamentos. A espécie pode sobreviver por meses em superfícies, mas a sua transmissão só se dá pelo contato direto com pessoas infectadas ou com objetos.

A espécie cria uma camada protetora, chamada de "biofilme", que a torna resistente ao fluconazol, à anfotericina B e ao equinocandinao, três dos principais compostos antifúngicos. Febre, tontura, alteração da pressão arterial, dificuldade para respirar e aceleração do ritmo cardíaco são os principais sintomas da infecção pelo superfungo C.Auris.

A infecção pelo "superfungo" se dá pelo contato com objetos contaminados e pode ser fatal, dependendo do estágio em que seja descoberta.

Com informações da assessoria.

