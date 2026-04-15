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SAÚDE Superintendente do Hospital Jayme da Fonte visita a Folha de Pernambuco Em constante inovação, hospital inaugurou há pouco mais de um ano um novo bloco cirúrgico com equipamentos de última geração

O superintendente do Hospital Jayme da Fonte, Antônio Jayme da Fonte, visitou a Folha de Pernambuco na tarde desta quarta-feira (15). O médico foi recebido pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa; pelo diretor Executivo, Paulo Pugliesi; o diretor Operacional, José Américo Lopes Góis; e pela editora-chefe, Leusa Santos.

Também estiveram presentes a gerente de Mercado, Tânia Campos; e a coordenadora de Executivos Multimídia, Wilma Mota. Acompanhando o superintendente do complexo hospitalar, estiveram a assessora de imprensa, Márcia Guenes; a gerente de Marketing, Suely Melo; e Ana Paula Mattos, jornalista da Agência APM.

Antônio Jayme da Fonte conheceu ainda o acervo e memorial de edições da Folha de Pernambuco, o estúdio da Rádio Folha 96,7 FM, a redação e o parque gráfico, onde o jornal é impresso todos os dias.

Hospital Jayme da Fonte

Consolidado como um exemplo de credibilidade e cuidado com a saúde da população, o Hospital Jayme da Fonte está instalado no coração do bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, e é um dos principais complexos de saúde de Pernambuco.

A instituição dispõe de urgência e emergência 24h em cardiologia, clínica médica, traumato-ortopedia, cirurgia geral, vascular, neurocirurgia e urologia, além de um amplo centro ambulatorial, com mais de 30 especialidades e atendimentos a diversos convênios.

Inaugurada em 10 de julho de 1955, a instituição tem uma trajetória de 70 anos e é reconhecida pela excelência dos serviços, que abrangem desde a prevenção e o diagnóstico até o tratamento, investindo permanentemente em aprimoramento e mantendo diferenciais que se destacam pelo DNA genuinamente pernambucano.

“A história de mais de 70 anos do Jayme da Fonte se confunde com a trajetória da saúde no Estado. Nosso pioneirismo, como primeiro pronto-socorro privado da região, e tantos outros avanços que compartilhamos com os pernambucanos reforçam a responsabilidade de seguirmos cuidando da saúde das pessoas com o mesmo compromisso e qualidade na prestação dos serviços”, afirmou o superintendente Antônio Jayme da Fonte.

Investimento

Em constante inovação, o hospital inaugurou em novembro de 2024 um novo bloco cirúrgico, que conta com microscópio cirúrgico de última geração, intensificador de imagens, mesas especiais para obesos mórbidos, iluminação especial e espaço para videocirurgias, com torres videocirúrgicas modernas e de última geração.

“Foi um investimento altíssimo, porque apesar de já se ter um bloco cirúrgico, praticamente tudo o que foi entregue foi construído do zero e reequipado com tudo o que se tem de mais moderno para receber os pacientes”, contou o médico. O superintendente do Hospital Jayme da Fonte, Antônio Jayme da Fonte, que ficou encantado com o parque gráfico da Folha de Pernambuco. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

O superintendente do Hospital Jayme da Fonte, Antônio Jayme da Fonte, que ficou encantado com o parque gráfico da Folha de Pernambuco. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Toda a linha de cuidados cirúrgicos passou por processo de modernização e ampliação da capacidade instalada, tendo como objetivo a elevação da volumetria de atendimento e agilização de processos.

“Buscamos sempre dar uma assistência de qualidade e humanizada aos nossos pacientes. Porque se eles confiam na gente, no nosso entendimento, portanto, temos que corresponder oferecendo uma medicina de qualidade. É o nosso dever”, declarou o superintendente.

Legado

Reconhecido como um dos mais modernos centros de saúde, o Jayme da Fonte dispõe de cerca de 150 leitos, distribuídos em suítes e apartamentos, para internação; duas modernas UTIs completas - cardiológica e geral -, além de um avançado centro cirúrgico e de um centro de diagnóstico por imagem. Nele, são realizados tomografias computadorizadas, endoscopia, colonoscopia, ressonância magnética de última geração e ultrassonografia.

Um legado deixado pelo seu pai, o também médico Jayme Wanderley da Fonte, que dá nome à instituição, vem sendo fortificado de forma presente, sempre pensando na evolução da estrutura e melhora no padrão de atendimento.

“O nosso objetivo é esse, e contamos com uma equipe comprometida: dar um tratamento correto, sério, honesto e humanizado aos nossos pacientes. Essa é a nossa filosofia. E é como eu disse, apesar de ser uma empresa privada, é de utilidade pública. A cultura do Jayme da Fonte não é só nossa, mas de toda a população”, finalizou Antônio Jayme

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