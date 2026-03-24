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PERNAMBUCO

Superintendente do Hospital de Câncer de Pernambuco recebe título de Cidadão Pernambucano

Natural de Minas Gerais, Sidney Batista mora em Recife desde 2023 e será homenageado nesta terça-feira (24)

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Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP)Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP) - Foto: Melissa Fernandes / Folha de Pernambuco

O superintendente geral do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), Sidney Batista Neves, será homenageado na noite desta terça-feira (24) com o Título Honorífico de Cidadão Pernambucano. O evento acontece às 18h, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), no Centro do Recife.

A honraria é uma iniciativa da deputada estadual Roberta Arraes, autora da Resolução nº 2146/2025, e será conduzida pelo presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto. Este título é dado a personalidades que não são naturais do estado e prestam serviços de grande relevância à população pernambucana.

Natural de Minas Gerais, Sidney Batista Neves reside no Recife desde 1º de janeiro de 2023, quando assumiu a superintendência geral do Hospital de Câncer de Pernambuco após o processo seletivo nacional. Administrador hospitalar e especialista em Gestão da Saúde, o mineiro possui 24 anos de experiência nas áreas administrativa, financeira e operacional em instituições públicas, privadas e filantrópicas.

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Ao longo da carreira, desempenhou ações destinadas à implantação e reestruturação de serviços de saúde, planejamento estratégico e fortalecimento de processos de qualidade e segurança do paciente, tendo como base metodologias de gestão e acreditação hospitalar.

Sidney Batista, superintendente do Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP)Sidney Batista, superintendente do Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP). Foto: Divulgação / HCP

"Recebo este título com profunda gratidão e muito respeito pelo povo pernambucano. Essa homenagem não é individual, mas fruto do trabalho diário de uma equipe comprometida, formada por profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado dos pacientes", destacou Sidney.

A homenagem reconhece a contribuição do gestor para o fortalecimento da assistência oncológica em Pernambuco e o trabalho desenvolvido à frente do HCP, uma das principais instituições filantrópicas de referência no tratamento do câncer no estado.

"Tenho a honra de caminhar ao lado de pessoas que acreditam na força do SUS, da filantropia e da saúde feita com humanidade”, pontuou.

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