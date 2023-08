A- A+

Fenômeno Superlua Azul atrai grande público para o Observatório da Sé nesta quarta-feira (30) Espaço realizou programação especial para observação do satélite

Considerado raro, o fenômeno da Superlua Azul reuniu diversos pernambucanos e turistas no Observatório Astronômico do Alto da Sé nesta quarta-feira (30).

Com uma programação especial, o equipamento realizou a projeção de filmagens sobre a lua e disponibilizou telescópios para que a população pudesse observar o satélite natural de perto.

De acordo com o coordenador do Observatório, Cleiton Batista, a lua azul ocorre, em média, a cada 33 meses. O fenômeno é marcado pela ocorrência de duas luas cheias no mesmo mês.

“Como o ciclo lunar é bem menor do que o ciclo gregoriano, que é o do nosso calendário, temos o acréscimo de uma lua a cada 33 meses. Nesse ano, teremos 13 luas”.

Observatório da Sé, em Olinda | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

