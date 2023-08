A- A+

FENÔMENO Superlua encanta público na Região Metropolitana do Recife Satélite natural pode ser observado através de telescópios no Alto da Sé

Imponente, a superlua de esturjão conquistou o público presente no Marco Zero e no Observatório Astronômico do Alto da Sé, em Olinda, nesta terça-feira (1º). O fenômeno, que é definido pela maior proximidade do satélite natural em relação à Terra, pode ser observado na Região Metropolitana do Recife.

Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

De acordo com Cleiton Batista, integrante do Núcleo de Educação do Espaço Ciência, o espetáculo natural desta terça é marcado pela observação da lua cheia atingindo seu perigeu. “Com esse aspecto, ela está visualmente maior e mais brilhante. Esses são atrativos que trazem um brilhantismo ainda maior para o evento de hoje”, afirmou.

Com a ajuda dos telescópios, diversas famílias se reuniram no observatório para apreciar o fenômeno. Entre elas, a da administradora Haysla Correia, de 34 anos. Moradora do município de Paulista, ela estava acompanhada do marido, Alisson Oliveira, e da filha, Ana Lis.

Família se reuniu no observatório pela primeira vez

“Eu gosto muito de astronomia, sou fã de lua. É minha primeira vez aqui no observatório e foi uma experiência fantástica, nem parece de verdade quando a gente olha do telescópio”, observou.

A mesma programação levou o autônomo Luiz Henrique, de 27 anos, e a namorada Tainá Arruda, de 38 anos, até a cidade histórica na noite desta terça. “Nós moramos em Santo Amaro e ficamos sabendo pela internet. Está sendo maravilhoso apreciar o espetáculo, vale a pena”.

Presentes no local fizeram questão de registrar o momento

Quem perdeu a superlua desta terça terá uma nova oportunidade no final do mês. No dia 30 de agosto o fenômero estará visível na Região Metropolitana do Recife. “Ela se caracteriza popularmente como lua azul. É um fato que ocorre, em média, a cada 33 meses. Temos uma observação privilegiada agora em agosto porque o fenômeno de duas superluas em apenas um mês só deve acontecer novamente em 2037”, destacou Cleiton.

Na ocasião, o Observatório do Alto da Sé contará novamente com uma programação especial. “Vamos ter projeções de vídeos temáticos, além de realizar um luau com apresentação musical. Vamos tirar dúvidas e chamar o público que tiver telescópio em casa para apreciar esse momento conosco”, completou Cleiton.

Programa é tradição familiar que reúne diversas gerações

Apaixonada pela lua, a nutricionista Fabíola Ponzi, de 36 anos, já confirmou presença no evento do final do mês. “Eu sou uma admiradora e passei isso para os meus filhos e sobrinhos. É um programa que já realizamos em família. Nós moramos em Olinda e sempre estamos aqui para ver a lua, virou tradição. Hoje eu chamei os amigos para esse passeio porque nem todo mundo conhece”.

