OLINDA Maior e mais brilhante superlua do ano pode ser vista nesta quarta (5) Satélite natural ficará aproximadamente 7,9% maior e 16% mais brilhante que o normal

Nesta quarta-feira (5), a maior e mais brilhante superlua do ano poderá ser observada no céu do Brasil e do mundo. Para a população da Região Metropolitana do Recife (RMR), o Observatório da Sé, em Olinda, abrirá as portas para quem quiser acompanhar o fenômeno, das 16h às 20h.

A superlua acontece quando a lua cheia atinge o seu perigeu, que é o ponto com maior proximidade da Terra. O fenômeno tornará o satélite natural aproximadamente 7,9% maior e 16% mais brilhante que o normal.

O termo "superlua" não é muito utilizado por astrônomos, mas se tornou popular por uma combinação de fatores.

"Chamamos de superlua quando ela acontece próxima ao perigeu. Ela fica um pouco maior e mais brilhante no céu, no entanto, a diferença é sutil. O mais interessante é aproveitar o momento para observar e entender melhor os movimentos do nosso satélite natural”, explicou o coordenador do observatório, Cleiton Batista.

Qual o melhor horário para observar a superlua

O melhor horário para observar a superlua, de acordo com plataformas especializadas, depende do fuso de cada região. No horário de Brasília, ela deverá surgir às 17h28, no Recife. Já em São Paulo, por exemplo, ela nascerá por volta das 18h45.

A lua atinge sua fase cheia às 10h41 (horário de Brasília-DF), abaixo do horizonte. Na capital pernambucana, o satélite poderá ser observado até o amanhecer da quinta-feira (6), às 5h29.

Melhor horário para observar a superlua será por volta das 17h28 - Foto: Jose Britto/Folha de Pernambuco

Quantas superluas faltam em 2025

De acordo com o calendário do Observatório Nacional, 2025 terá três superluas. A primeira ocorreu no último dia 6 de outubro.

Depois do fenômeno desta sexta (5), será possível observar o fenômeno pela última vez do ano em 4 de dezembro.



