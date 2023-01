A- A+

Brasília Teimosa Supermercado no Recife furtou energia suficiente para abastecer 150 casas por um mês Toda energia não medida será cobrada

A Neoenergia Pernambuco identificou desvio de energia elétrica em um supermercado no bairro da Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife. De acordo com a concessionária, o volume recuperado foi de 18 mil kWh, quantidade suficiente para abastecer 150 residências por um mês.

Toda energia não medida será cobrada do cliente, conforme determinações da legislação do setor elétrico. O fornecimento de energia para a unidade foi normalizado no momento da visita da equipe da Neoenergia.

As equipes técnicas da concessionária estiveram no Supermercado São Miguel e constataram a irregularidade. A ação foi motivada pelas análises da área de inteligência da empresa, que apontaram indícios de fraude na medição de energia elétrica do imóvel. No local, a inspeção confirmou que o estabelecimento estava desviando energia, sem passar pela medição.

"Irregularidades como essa prejudicam toda a sociedade e impactam diretamente no valor da conta de todos os consumidores de energia, por isso é importante denunciar e não ser conivente com esse tipo de ação criminosa", relata o supervisor de Recuperação de Receita da Neoenergia Pernambuco, Ícaro Bezerra.

Furto de energia é crime sujeito às penalidades do artigo 155 do Código Penal Brasileiro.

Denúncia

Caso alguma pessoa desconfie de ligações clandestinas ou mesmo de furto de energia por fraude no medidor, pode entrar em contato com a Neoenergia Pernambuco, por meio do 116, e fazer a denúncia. Não precisa se identificar. Além de crime, essas ações colocam em risco a segurança de toda a localidade e prejudicam consideravelmente a qualidade, a continuidade e confiabilidade da rede de distribuição de energia elétrica.

