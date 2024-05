Supermercados de Copacabana esperam aumento de 18% nas vendas com show de Madonna

A- A+

Não só os hotéis e quiosques se movimentam para lucrar em cima do show da Madonna. Os supermercados de Copacabana também vão aproveitar a onda e já estão com estoques de bebidas devidamente reforçados. A expectativa dos lojistas é um aumento de 18% nas vendas, segundo uma pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj). O estudo revelou ainda uma média de 10,5% de crescimento no estoque das lojas.

— A expectativa é muito grande para as vendas, não tem como não ser. Aumentamos o estoque de bebida e estamos nos preparando para o sábado — afirmou Silvio Nunes, gerente da filial de um supermercado em Copacabana. — Teremos força total no quadro de colaboradores, garantindo agilidade no atendimento e na reposição do salão — completa. Para essa movimentação, a unidade aumentou em 10% o seu estoque e espera um aumento de 12% nas vendas.

A movimentação atípica em torno da “The Celebration Tour”, de Madonna, é comparável ao Réveillon do Rio.

— É uma operação igual. Vai fazer muito sol e calor, então seguimos confiantes nas vendas. Principalmente, nas bebidas, biscoitos e os sanduíches da casa — explica Alessandra Barros, assistente de gestão de uma loja na Nossa Senhora de Copacabana.

No mesmo bairro, o gerente Pedro Gonzales, de uma loja da Rua Dias da Rocha, revela que os pedidos foram feitos recentemente e garantiu ter uma percepção de vendas até maior, perto dos 20%.

— Vamos observar um maior volume de vendas nas bebidas e nos produtos de consumo pronto — completa.

Para o presidente da Asserj, Fábio Queiróz, ideias como vendas por impulso no setor de bebidas, praticadas por alguns mercados, podem servir para dar um incremento ao faturamento.

— Momentos como esse são boas oportunidades para os supermercados testarem inovação. Aproveitar o timing de um acontecimento histórico e também marcar a fidelidade do cliente — afirmou o executivo.

Especialista em varejo, Erlon Labatut diz que observar a dinâmica do bairro em grandes eventos, mapeando os históricos de compra pode ser uma estratégia.

— O mercado pode apostar alto em ativações de vendas e nas promoções de bebidas, isotônicos, comidas frescas e snacks para surfar nesse ‘boom’ provocado pelo show. É também inteligente observar a dinâmica do bairro, mapear os históricos de compra durante essas datas e assim conseguir estar uns passos à frente com estratégia — explica o especialista em varejo, Erlon Labatut.

