A- A+

Carnaval 2024 SuperSUS na Folia estreia no carnaval do Recife Projeto do SuperSUS com o Museu Paço do Frevo realiza programação para comemorar os dez anos do espaço e trazer pautas da saúde pública para a festa

O Projeto SuperSUS, desenvolvido na Fiocruz Pernambuco, realiza neste carnaval uma ação em conjunto com o Museu Paço do Frevo para festejar a folia e divulgar o Sistema Único de Saúde (SUS).



A iniciativa conjunta marcará a estreia da Troça Carnavalesca Mista SuperSUS na Folia, que acontece na próxima terça-feira (6).



O momento será aberto ao público e acontecerá no Paço do Frevo, a partir das 14h. A ação contará com apresentações culturais, um bate-papo sobre “O SUS e o Direito à Saúde”, além de um aulão de frevo.

Estarão no local as pesquisadoras da Fiocruz PE Lilian Pimentel e Clarice Morais para realizar uma ação de conscientização sobre cuidados e prevenção da tuberculose e do vírus sexualmente transmissível HTLV.



O evento também irá contar com o som do afoxé do Coral Percussivo Elza Soares da Fiocruz PE, encerrando a programação no local. Em seguida, o cortejo carnavalesco sairá às 16h, ecoando o SUS pelas ruas do bairro histórico, ao som da Orquestra Jardim São Paulo.

Leia também • Montagem do Galo Gigante na Ponte Duarte Coelho atrai foliões; veja

Estudantes, professores, agentes comunitários de saúde, pesquisadores e crianças da Associação dos Amigos da Vila do Papelão (AVIPA), ação social de crianças e jovens da comunidade do Coque, terão a oportunidade de aprender os passos do frevo e contribuir com a divulgação das ações do SUS no carnaval. Representantes de instituições de saúde do Recife e Ministério da Saúde também estarão na ocasião.



Essa colaboração entre o Projeto SuperSUS, do Grupo de Pesquisa “Saberes e Práticas em Saúde” da Fiocruz PE, e o Paço do Frevo, traz a Saúde Pública e a Atenção Primária em Saúde para o foco do Carnaval, demonstrando que a celebração carnavalesca está diretamente ligada à saúde, ao SUS e à cidadania.



“No contexto de celebração e fortalecimento de lutas que o carnaval traz, nós da equipe responsável pelo jogo digital SuperSUS acreditamos na promoção da ciência e da saúde pública durante essa festa popular, levantando a bandeira de defesa do SUS neste primeiro Carnaval pós-pandemia. É através desta expressão popular que a alegria do bem-viver ecoará nas ruas, celebrando a cultura que pulsa no coração dos cidadãos imunizados”, disse Islândia Carvalho, pesquisadora do departamento de Saúde Coletiva da Fiocruz Pernambuco.



A data foi escolhida de maneira simbólica, pois marca a semana de início oficial do Carnaval do Recife e das comemorações dos dez anos do Museu Paço do Frevo. Estudantes, professores, agentes comunitários de saúde, pesquisadores e crianças da Associação dos Amigos da Vila do Papelão (AVIPA), ação social de crianças e jovens da comunidade do Coque, terão a oportunidade de aprender os passos do frevo e contribuir com a divulgação das ações do SUS no carnaval. Representantes de instituições de saúde do Recife e Ministério da Saúde também estarão na ocasião.Essa colaboração entre o Projeto SuperSUS, do Grupo de Pesquisa “Saberes e Práticas em Saúde” da Fiocruz PE, e o Paço do Frevo, traz a Saúde Pública e a Atenção Primária em Saúde para o foco do Carnaval, demonstrando que a celebração carnavalesca está diretamente ligada à saúde, ao SUS e à cidadania.“No contexto de celebração e fortalecimento de lutas que o carnaval traz, nós da equipe responsável pelo jogo digital SuperSUS acreditamos na promoção da ciência e da saúde pública durante essa festa popular, levantando a bandeira de defesa do SUS neste primeiro Carnaval pós-pandemia. É através desta expressão popular que a alegria do bem-viver ecoará nas ruas, celebrando a cultura que pulsa no coração dos cidadãos imunizados”, disse Islândia Carvalho, pesquisadora do departamento de Saúde Coletiva da Fiocruz Pernambuco.A data foi escolhida de maneira simbólica, pois marca a semana de início oficial do Carnaval do Recife e das comemorações dos dez anos do Museu Paço do Frevo.

Sobre o Super SUS

O SuperSUS é um jogo digital educativo, que busca traduzir em uma linguagem simplificada e acessível, a conquista do direito à saúde com a consolidação do SUS. O jogo possui quatro versões, onde são apresentadas, respectivamente, o direito de acesso à saúde; a atuação do SUS durante a pandemia; a ação do SUS nos territórios com a Atenção Primária à Saúde, através do Agente Comunitário de Saúde e demais profissionais; e a importância do SUS na imunização da população.

O jogo foi desenvolvido por pesquisadores do Grupo de Pesquisa Saberes e Práticas de Saúde, da Fiocruz Pernambuco, com apoio do Programa de Políticas Públicas, Modelos de Atenção e Gestão do Sistema e Serviços de Saúde (PMA/Fiocruz), e em parceria com estudantes, profissionais de saúde e demais representantes da sociedade. O SuperSus está disponível nas versões web, Android e Apple.

Serviço



Quando: 06/02/2024

Onde: Museu Paço do Frevo (Recife-PE)



Programação



14h - Abertura e falas institucionais

14h15 - O SUS e o direito a saúde (conversa)

15h - Aulão Frevo/dança (Paço do Frevo)

15h30 - Apresentação Coral Percussivo Elza Soares

16h - Saída na rua em cortejo pelo Recife antigo junto à Orquestra Popular de Jardim São Paulo

17h - Encerramento Marco Zero.

Veja também

CONFLITO NO ORIENTE MÉDIO ONU anuncia apuração independente sobre agência após Israel acusar participação em ataque terrorista