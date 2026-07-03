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Estados Unidos Supertufão ameaça ilhas dos EUA no Pacífico Observação segue em direção oeste e deve se transformar em supertufão na manhã de sábado (4)

Os habitantes de Guam e das Ilhas Marianas do Norte estão pregando tábuas nas janelas e se abastecendo de mantimentos nesta sexta-feira (3) para se prepararem para o "supertufão" que se aproxima desses territórios americanos no Pacífico.

O tufão Bavi se desloca entre as Ilhas Marshall e as Ilhas Marianas do Norte com ventos de 167 milhas por hora e rajadas de 203 km/h, segundo o último boletim do órgão de alerta de tufões JTWC.

A observação segue em direção oeste e deve se transformar em supertufão na manhã de sábado (4), com ventos de 240 km/h que devem aumentar até 278 km/h, prevê o JTWC. Isso equivale a um furacão de categoria cinco.

Está previsto que, quando chegar na segunda-feira a Guam e às Ilhas Marianas do Norte, já tenha enfraquecido progressivamente. Esses territórios ainda se recuperaram do supertufão Sinlaku, de abril.

Nesta sexta-feira (3), os carros formaram filas nos postos de gasolina e os moradores lotaram as lojas de ferragens para comprar placas de madeira e os supermercados para adquirir alimentos, água e outros itens de primeira necessidade.

Os residentes de Guam e das Ilhas Marianas do Norte “devem planejar e se antecipar a pelo menos condições de tempestade tropical”, anunciou o serviço nacional de meteorologia dos Estados Unidos.

Os oceanos do mundo registaram o mês de junho mais quente de toda a série histórica e podem bater novos registos nos próximos meses, segundo o Copernicus, observatório da União Europeia.

Isso se soma ao atual El Niño, que eleva a temperatura da água no centro e no leste do Pacífico equatorial, modificando os padrões de ventos, pressão e precipitações na escala mundial.

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