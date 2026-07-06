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Tragédia Supertufão causa danos significativos perto de Guam, no Pacífico Número de mortos ainda é desconhecido, pois as operações de resgate e remoção de destroços foram prejudicadas pelas condições climáticas

Árvores arrancadas, cortes de energia: Guam e as Ilhas Marianas do Norte, territórios dos Estados Unidos no Pacífico, sofreram danos significativos com o supertufão Bavi nesta segunda-feira (6), particularmente a ilha de Rota, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS).

O número de mortos ainda é desconhecido, pois as operações de resgate e remoção de destroços foram prejudicadas pelas condições climáticas.

"Toda a ilha" de Rota, mais meridional das Marianas do Norte, estava no olho do furacão, com ventos que chegavam a 290 km/h. As autoridades informaram cerca de 1.500 moradores desta ilha tranquila para procurarem abrigo.

“É uma tempestade enorme, realmente enorme”, disse Pan Guerrero, presidente da Câmara do Comércio, observando que a energia e as comunicações ficaram interrompidas por quase oito horas.

“Algumas pessoas relatando danos extensos”, disse Lou Rosario, oficial de comunicação do centro de crise municipal de Rota.

Na ilha de Guam, a 80 km de Rota, uma equipe da AFP constatou diversas árvores arrancadas, postos de energia derrubados e pelo menos um veículo capotado pelo vento. Uma dúzia de estradas travadas.

O NWS havia alertado no X que grande parte da ilha de Rota corriia o risco de se tornar "inabitável por semanas ou até mais tempo" e instou os moradores a se protegerem "dos ventos extremos como se um tornado estivesse se aproximando".

El Niño

Em Guam, um centro de distribuição foi abastecido com 1,1 milhão de litros de água, 1,2 milhão de refeições, 6.700 camas e 90 geradores. Cinco abrigos também foram abertos em escolas para pessoas que vivem em moradias vulneráveis.

A Organização Meteorológica Internacional (OMI) alertou que as características meteorológicas El Niño, que normalmente ocorre a cada dois a sete anos e dura de nove a doze meses, já havia começado no Pacífico tropical.

O calor aquece a temperatura da água no Pacífico equatorial central e oriental, alterando os padrões de vento, pressão e preços em todo o mundo, o que pode agravar as catástrofes.

“Nossa grande preocupação para este ano de El Niño é que estaremos muito mais ocupados do que nos últimos cinco ou seis anos”, comentou Marcus Landon Aydlett, meteorologista do NWS.

Segundo o observatório europeu Copernicus Marine, os oceanos do mundo registraram o junho mais quente já observado e poderão atingir novos registros nos próximos meses.

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